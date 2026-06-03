Khalilur Rahman élu nouveau président de l'Assemblée générale de l'ONU

Un processus politique majeur, au centre de l'attention de la communauté internationale, s'est achevé au siège des Nations Unies à New York. À l'issue d'un vote animé auquel ont participé les représentants des États membres de l'ONU, la candidature de Khalilur Rahman, chef de la diplomatie du Bangladesh, a reçu un large soutien, faisant de lui le nouveau dirigeant de cette prestigieuse organisation.

Le processus électoral a été très disputé. Khalilur Rahman, diplomate de 72 ans fort d'une vaste expérience, a obtenu les voix de 99 pays. Son unique rival, Andreas Kakouris, représentant de la diplomatie internationale chypriote, a réussi à recueillir 91 voix.

Le nouveau mandat présidentiel débute en septembre

Khalilur Rahman, qui n'a pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères du Bangladesh qu'en février de cette année, assumera officiellement la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU à partir de septembre. Conformément à la charte internationale, son mandat à ce poste durera exactement un an.

Actuellement, cette fonction responsable est occupée par l'ancienne ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Elle préside avec succès l'Assemblée générale depuis septembre 2025.

Félicitations d'António Guterres et enjeux mondiaux

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a chaleureusement félicité Khalilur Rahman pour sa victoire électorale convaincante. Parallèlement, le Secrétaire général a rappelé que le nouveau président entame ses fonctions dans une période extrêmement complexe et périlleuse pour notre planète.

Selon Guterres, la présidence de Rahman coïncide avec une phase critique marquée par l'escalade des conflits armés, l'aggravation des désaccords interétatiques, la montée des inégalités sociales et l'accélération de la crise climatique.

Le rôle de l'Assemblée générale et la portée de ses décisions

Il convient de noter que le poste de président de l'Assemblée générale, organe le plus vaste et le plus représentatif de l'ONU, comporte principalement des fonctions organisationnelles et représentatives. Le nouveau président dirige les séances plénières, organise des réunions importantes et participe à la scène internationale en tant que représentant officiel de l'assemblée.

Bien que les résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale soient souvent non contraignantes et revêtent une importance surtout symbolique sur le plan politique, elles constituent l'indicateur le plus important reflétant l'état d'esprit et la position de la communauté internationale.

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