Le président américain Donald Trump a également appelé Moscou et Pékin à unir leurs efforts en matière de non-prolifération nucléaire et à discuter de la réduction trilatérale des armements nucléaires.

Dans son discours, Xi Jinping a souligné qu'il ne peut y avoir de vainqueurs dans une guerre nucléaire et qu'une telle guerre ne doit jamais être autorisée, exprimant la nécessité de démanteler complètement les arsenaux nucléaires.

À Shenzhen, en Chine, dans le cadre du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), les dirigeants de la Chine, de la Russie et des États-Unis se sont réunis pour la première fois dans l'histoire — Xi Jinping , Vladimir Poutine et Donald Trump ont tenu des négociations trilatérales. « Xinhua » selon l'agence de presse, lors de la réunion, le président chinois Xi Jinping a appelé à l'interdiction totale et à l'élimination des armes nucléaires.

Sur quoi les dirigeants des trois grandes puissances se sont-ils mis d'accord concernant l'Ukraine, l'arme nucléaire et l'Iran ?

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Pour Washington, cette question revêt une importance capitale après l'expiration, en février 2026, du dernier accord limitant les arsenaux stratégiques russes et américains — le traité New START .

Phase des négociations Participants et détails Sommet trilatéral Sous la présidence de Xi Jinping, format fermé, prévu pour environ 1 heure Rencontre Trump - Poutine 19 novembre matin, a duré environ 40 minutes (sujet principal : conflit ukrainien) Rencontre Trump - Xi Jinping Dialogue bilatéral de plus d'une heure Rencontre Poutine - Xi Jinping Négociations séparées tenues la veille du sommet

Format fermé et ordre du jour principal du sommet

Les négociations se sont déroulées sous la présidence de Xi Jinping dans un format strictement fermé — les dirigeants des trois puissances étaient seuls autour de la table. Selon le Kremlin, environ une heure était allouée à cet entretien. D'après les médias, il y a eu des désaccords entre Washington et Pékin sur le format : la Chine privilégiait des discours préparés, tandis que les États-Unis préféraient une discussion libre.

Avant le sommet général, les dirigeants ont également tenu des réunions bilatérales séparées. Notamment, le matin du 19 novembre, Trump et Poutine se sont entretenus pendant près de 40 minutes — leur première rencontre en face à face depuis le sommet d'Alaska en août 2025. Selon l'assistant du président russe Iouri Ouchakov, le sujet principal était la guerre en Ukraine.

À Shenzhen, lors du dialogue trilatéral, outre la stabilité stratégique et le contrôle des armements (notamment la limitation du rôle de l'IA dans le contrôle des armes nucléaires), la résolution pacifique du conflit ukrainien et la situation autour de l'Iran devaient être discutées.

Selon vous, l'appel de Xi Jinping à éliminer les armes nucléaires et le dialogue direct entre les trois dirigeants auront-ils un résultat réel pour la sécurité mondiale ? Laissez votre avis en commentaire !