Boxeur professionnel ouzbek Ruslan Abdullayev disputera son prochain combat demain, le 21 novembre, aux États-Unis. Notre compatriote, qui évolue dans la catégorie des super-légers, affrontera le Mexicain Juan Mesa Angulo.

La soirée de boxe professionnelle sera organisée au Fantasy Springs Casino à Indio, en Californie. Pour Abdullayev, ce duel constitue un nouveau test pour démontrer ses capacités et augmenter son nombre de victoires sur le ring professionnel.

Abdullayev et Angulo se sont fait face avant le tournoi

Ce matin, les combattants ont participé aux événements médiatiques organisés avant la compétition. Dans ce cadre, les boxeurs ont attiré l'attention du public sur leur préparation et sur le combat à venir.