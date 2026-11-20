Ruslan Abdullayev face à son adversaire avant un combat crucial aux États-Unis
Boxeur professionnel ouzbek Ruslan Abdullayev disputera son prochain combat demain, le 21 novembre, aux États-Unis. Notre compatriote, qui évolue dans la catégorie des super-légers, affrontera le Mexicain Juan Mesa Angulo.
La soirée de boxe professionnelle sera organisée au Fantasy Springs Casino à Indio, en Californie. Pour Abdullayev, ce duel constitue un nouveau test pour démontrer ses capacités et augmenter son nombre de victoires sur le ring professionnel.
Abdullayev et Angulo se sont fait face avant le tournoi
Ce matin, les combattants ont participé aux événements médiatiques organisés avant la compétition. Dans ce cadre, les boxeurs ont attiré l'attention du public sur leur préparation et sur le combat à venir.
Désormais, toute l'attention est tournée vers l'affrontement sur le ring. Le Mexicain Juan Mesa Angulo se présentera comme le prochain adversaire d'Abdullayev. Pour les deux boxeurs, ce combat est une opportunité importante de montrer leur talent et de gagner l'attention des fans.
Les fans de boxe ouzbeks attendent le combat matinal
En raison du lieu du combat aux États-Unis, les fans en Ouzbékistan pourront le suivre aux premières heures de la matinée. Les informations précises sur l'heure de début et la diffusion du combat devraient être annoncées séparément.
Le résultat du combat de Ruslan Abdullayev contre son adversaire mexicain sera connu sur le ring. Pour les fans qui attendent une performance solide et une nouvelle victoire de notre compatriote, le duel de demain sera l'un des événements à suivre.
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