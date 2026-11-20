La Premier League anglaise a confirmé le calendrier officiel de la saison 2027/2028. Le nouveau championnat débutera le 13 août et les rencontres de la dernière journée se joueront le 21 mai 2028. L'élaboration du calendrier a pris en compte le repos des joueurs, la densité des matchs pendant la période des fêtes de fin d'année et les compétitions internationales.

Selon les informations publiées sur le site officiel de la Premier League, le championnat 2027/2028 débutera le vendredi 13 août 2027. La dernière journée de la saison aura lieu le 21 mai 2028.

Comme à l'accoutumée, tous les matchs de la dernière journée du championnat débuteront simultanément. Cela permet d'assurer une équité sportive entre les équipes dans la lutte pour le titre, les places qualificatives pour les compétitions européennes et les autres enjeux du classement lors de la phase décisive de la saison.

75 jours de repos pour les joueurs

L'un des points clés du nouveau calendrier est l'octroi d'une période de repos complète de 75 jours aux joueurs après la fin de la saison 2026/2027.

La direction de la Premier League a mis l'accent sur la création de conditions favorables à la récupération physique des joueurs en préservant la trêve estivale. Ceci est particulièrement important pour les joueurs qui participent à de nombreuses rencontres au cours d'une saison, entre le championnat national, les coupes, les tournois européens et les sélections nationales.

De plus, la saison 2027/2028 de Premier League se terminera une semaine avant la finale de l'UEFA Champions League. C'est un aspect qui a été pris en compte dans la planification liée au calendrier des compétitions européennes.

33 jours de week-end et 5 journées en milieu de semaine

Le calendrier du championnat 2027/2028 prévoit 33 journées se déroulant le week-end et 5 journées disputées en milieu de semaine.

Un tel calendrier vise à répartir la charge de travail des clubs tout au long de la saison et à améliorer les possibilités de planification pour les équipes engagées dans plusieurs compétitions.

Les clubs de Premier League peuvent participer simultanément au championnat national, à la FA Cup, à la League Cup et aux compétitions européennes. Par conséquent, le temps entre les journées, les possibilités de récupération et la densité des matchs influencent directement l'état de forme des joueurs.

Un repos d'au moins 60 heures pendant la période de Noël et du Nouvel An

Dans le calendrier de la nouvelle saison, la Premier League a également accordé une attention particulière au temps de repos entre les matchs durant la période des fêtes de fin d'année.

Pendant la période de Noël et du Nouvel An, l'intervalle entre deux journées ne sera pas inférieur à 60 heures. Cette décision a été prise dans le but d'accorder plus de temps à la récupération physique des joueurs et de réduire la densité des matchs en hiver.

Dans le football anglais, la période des fêtes est généralement considérée comme l'une des phases les plus intenses du championnat. La tenue de plusieurs rencontres sur un court laps de temps impose une charge physique importante aux clubs. Le nouveau calendrier prévoit de créer des conditions de récupération pour les joueurs en ne réduisant pas l'intervalle entre les journées en dessous de la norme établie.

Ainsi, la saison 2027/2028 de Premier League anglaise débutera le 13 août et se terminera le 21 mai 2028. Le nouveau calendrier a non seulement fixé les dates clés du championnat, mais a également intégré des mesures visant à gérer le repos des joueurs et la densité des matchs tout au long de la saison.