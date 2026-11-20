Pour la première fois de sa carrière en LNH, la série sans but d'Aleksandr Ovechkin a atteint 15 rencontres. L'attaquant de 41 ans des Washington Capitals n'a pas marqué lors du dernier match, bien qu'il ait aidé son équipe avec une passe décisive. Ce résultat constitue un antirecord personnel dans la carrière professionnelle du hockeyeur russe.

Les Washington Capitals ont perdu 3-6 contre les Buffalo Sabres dans le cadre de la saison régulière de la LNH. Lors de cette rencontre, Aleksandr Ovechkin a délivré une passe décisive mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Ainsi, la série sans but du célèbre attaquant a atteint 15 matchs consécutifs. Selon le service de presse de la LNH, il s'agit de la plus longue série sans but de toute la carrière d'Ovechkin dans la ligue.

Quand Ovechkin a-t-il marqué pour la dernière fois ?

Le hockeyeur de 41 ans a marqué son dernier but le 11 octobre lors d'un match contre Seattle. Cependant, Washington avait également perdu cette rencontre sur le score de 3-5.

Depuis, Ovechkin n'a pas réussi à marquer lors des 15 matchs auxquels il a participé. Durant cette période, il a continué à aider son équipe par des passes décisives, mais n'a pas pu améliorer ses statistiques personnelles de buts.

Disputant sa 22e saison en LNH, les statistiques actuelles d'Ovechkin s'élèvent à 6 points. Il compte 1 but et 5 passes décisives à son actif.

La rivalité historique entre Ovechkin et Gretzky

Malgré cette série sans but, Aleksandr Ovechkin reste l'un des hockeyeurs les plus prolifiques de l'histoire de la LNH. En incluant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, il se rapproche du nombre de buts marqués par Wayne Gretzky.

Classement des buteurs de l'histoire de la LNH :

Wayne Gretzky, hockeyeur canadien — 1016 buts ;

Aleksandr Ovechkin, hockeyeur russe — 1007 buts (saison régulière et séries éliminatoires).

Ovechkin a marqué 930 buts en saison régulière. En comptant ses buts en séries éliminatoires, son total atteint 1007.

Ce chiffre rapproche le hockeyeur russe du record historique de Gretzky. Cependant, la série sans but de cette saison et l'âge d'Ovechkin suscitent un intérêt particulier chez les fans de hockey.

Est-ce la dernière saison d'Ovechkin en LNH ?

Selon les informations, cette saison serait la dernière du joueur russe en LNH. Si cela se confirme, la capacité d'Ovechkin à se rapprocher du record total de buts de Gretzky en fin de carrière deviendra l'un des sujets les plus captivants du monde du hockey.

Pour Ovechkin, qui n'a pas marqué depuis 15 matchs, les prochaines rencontres seront cruciales non seulement pour les résultats de l'équipe, mais aussi d'un point de vue historique personnel. Le moment où il mettra fin à sa série sans but et les résultats qu'il enregistrera lors de sa dernière saison restent au centre de l'attention des fans.