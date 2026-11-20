Le deuxième vertiport destiné aux taxis aériens électriques a été achevé dans le quartier de Dubai Marina, aux Émirats arabes unis, et a reçu la certification officielle pour les vols commerciaux. Ainsi, l'infrastructure nécessaire à la création d'une ligne régulière de taxis aériens entre Dubai Marina et l'aéroport international a été mise en place.

Selon l'Autorité des routes et des transports de Dubaï, le vol en taxi aérien entre Dubai Marina et l'aéroport international de Dubaï devrait durer moins de 10 minutes. En voiture, ce trajet prend environ 35 minutes selon le trafic.

Les taxis aériens électriques sont exploités par la société américaine Joby Aviation. Cet aéronef, capable de décollage et d'atterrissage verticaux, est conçu pour transporter un pilote et quatre passagers.

Le vertiport de Dubai Marina est situé près de l'université américaine. Il s'agit de la deuxième station à obtenir une certification après le premier vertiport situé près de l'aéroport.

Deux autres vertiports sont actuellement en construction dans les quartiers de Downtown Dubai et Palm Jumeirah. Une fois opérationnels, ils formeront un réseau de quatre stations reliant les points stratégiques de la ville.

Le lancement des vols commerciaux de passagers est prévu pour le deuxième trimestre 2027. Des vols d'essai préalables à la mise en service sont attendus pour fin 2026. Toutefois, les opérations commerciales dépendent également des autorisations nécessaires et de la préparation de l'opérateur.