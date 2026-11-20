À Büyükçekmece, Istanbul, un locataire ayant vécu deux ans dans un appartement a été expulsé après avoir cessé de payer son loyer pendant 9 mois. À leur arrivée, le propriétaire et son avocat ont découvert une scène inattendue : le locataire avait recouvert les murs, le plafond, les portes, les fenêtres et même le système de chauffage de poèmes d'amour et de messages sur la séparation.

Selon l'agence DHA, l'incident s'est produit dans le quartier de Fatih, à Büyükçekmece. Le locataire, qui occupait l'appartement au deuxième étage d'un immeuble de quatre étages, n'avait pas payé son loyer depuis environ 9 mois, poussant le propriétaire à engager une procédure d'expulsion.