Un locataire qui n'a pas payé 9 mois de loyer a rempli l'appartement de poèmes d'amour (photos)
À Büyükçekmece, Istanbul, un locataire ayant vécu deux ans dans un appartement a été expulsé après avoir cessé de payer son loyer pendant 9 mois. À leur arrivée, le propriétaire et son avocat ont découvert une scène inattendue : le locataire avait recouvert les murs, le plafond, les portes, les fenêtres et même le système de chauffage de poèmes d'amour et de messages sur la séparation.
Selon l'agence DHA, l'incident s'est produit dans le quartier de Fatih, à Büyükçekmece. Le locataire, qui occupait l'appartement au deuxième étage d'un immeuble de quatre étages, n'avait pas payé son loyer depuis environ 9 mois, poussant le propriétaire à engager une procédure d'expulsion.
Après le départ du locataire, l'avocat venu inspecter les lieux a constaté que les murs, le plafond, les portes, les fenêtres, les placards de cuisine, les radiateurs et la chaudière étaient couverts d'inscriptions. La plupart étaient des poèmes d'amour et des phrases sur la rupture.
L'avocat du propriétaire, Ali Selman Altınbilek, a déclaré que lorsqu'on a interrogé l'ancien locataire sur ces inscriptions, celui-ci a affirmé ne pas être dans un état mental stable.
Selon l'avocat, la procédure judiciaire pour obtenir le remboursement des dommages causés et le paiement des 9 mois de loyer impayés est en cours. Le propriétaire a également déposé plainte contre l'ancien locataire.
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