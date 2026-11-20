Lors des championnats du monde juniors de judo, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a décroché une nouvelle médaille. Dans la catégorie −81 kg notre compatriote Sa’dulla Ravshanov a réalisé un parcours impressionnant jusqu'en finale, remportant finalement la médaille d'argent.

Le parcours jusqu'à la finale et le combat décisif

Tout au long du tournoi, Sa’dulla Ravshanov a affronté avec succès des représentants des meilleures écoles de judo mondiales. Lors des phases éliminatoires et des demi-finales, il a battu des représentants du Japon, Brésil, Géorgie, Chine et en demi-finale France , se qualifiant ainsi pour la finale.

Dans le combat pour la médaille d'or, le judoka ouzbek s'est incliné face au Russe Yaroslav Bunakov et a été récompensé par la médaille d'argent du championnat du monde.

Étape Pays / Athlète adverse Résultat Combats éliminatoires Représentants du Japon, Brésil, Géorgie, Chine Victoire Demi-finale Représentant de la France Victoire Finale Yaroslav Bunakov Médaille d'argent

Tableau des médailles de l'équipe d'Ouzbékistan

Après le succès de Sa’dulla Ravshanov, le nombre de médailles de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ces championnats du monde juniors a atteint 2 . À l'heure actuelle, notre équipe compte 1 médaille d'or et 1 médaille d'argent .

Selon vous, que signifie la qualification de Sa’dulla Ravshanov pour la finale des championnats du monde en -81 kg et sa médaille d'argent pour la préparation de nos jeunes judokas aux compétitions seniors ? Laissez vos avis en commentaires !