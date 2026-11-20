Des scientifiques ont franchi une étape importante pour assurer l'alimentation humaine sur la Lune à l'avenir. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon aux États-Unis ont réussi à cultiver des pommes de terre dans un environnement artificiel similaire au sol lunaire. Dans le cadre d'une expérience menée avec le soutien de la NASA, la variété de pomme de terre Modoc, à peau rouge et à chair blanche, a été sélectionnée. Cette variété se distingue par sa précocité. Les chercheurs ont testé cinq types de sols artificiels ressemblant au régolithe qui recouvre la surface lunaire. Chacun d'eux a été enrichi avec différentes quantités de vermicompost, un engrais riche en nutriments produit par le traitement des déchets organiques par des vers de terre.

Selon les résultats, dans l'environnement sans engrais organique, les pommes de terre n'ont pratiquement pas pris racine et n'ont pas formé de tubercules. Avec l'ajout de 5 % de vermicompost, la croissance de la plante s'est légèrement améliorée. Le meilleur résultat a été observé dans l'environnement enrichi à 30 % de vermicompost. Dans ces conditions, la croissance et le rendement des pommes de terre étaient presque identiques à ceux cultivés dans la terre sur Terre. Les scientifiques soulignent que le sol lunaire manque de matières organiques et d'azote. Il contient également des métaux lourds qui peuvent être nocifs pour les plantes. L'engrais organique, en plus d'apporter des nutriments, aide à réduire l'effet de certains composés nocifs.