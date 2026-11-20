Il est rapporté que l'incident s'est produit lors d'une fête organisée pour le troisième anniversaire de l'un des élèves. La vidéo montre des adultes criant sur les enfants, et l'un des éducateurs poussant et frappant l'un des enfants dans le dos.

Une vidéo montrant un éducateur maltraitant des enfants dans la maternelle publique « Baldәuren », située dans le district d'Inder, dans la région d'Atyraou au Kazakhstan, a circulé sur les réseaux sociaux. Une affaire pénale a été ouverte à ce sujet, selon Kazinform.

À lire aussi · 4 novembre Au Kazakhstan, un chien qui répond aux problèmes mathématiques en aboyant devient célèbre (vidéo)

Selon le département de l'éducation de la région d'Atyraou, le bureau du procureur a découvert, lors de la surveillance des réseaux sociaux, que des violences avaient été exercées sur un mineur dans le groupe « Solnishko » de la maternelle. Les éléments recueillis ont été transmis à la police pour une évaluation juridique.

Le département de police régional a confirmé l'ouverture d'une enquête pénale sur cet incident. Actuellement, les enregistrements des caméras de surveillance de l'école sont en cours d'examen et des mesures d'enquête sont menées.

La police a déclaré qu'une évaluation juridique des actions de l'éducateur et de son assistant est en cours.