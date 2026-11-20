À Doha, capitale du Qatar, les matchs de la 1ère journée de la Coupe du Monde U-17 se poursuivent. Dans quelques instants, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-17 entrera sur le terrain pour son premier match dans ce mondial prestigieux.

Pour cette première journée de la phase de groupes, nos représentants affronteront l'une des équipes fortes du continent africain : la Côte d'Ivoire La rencontre débutera aujourd'hui à 21h00 heure de Tachkent.

Détails du match et composition officielle de l'Ouzbékistan

Le staff technique a officiellement confirmé la liste des joueurs titulaires pour ce match crucial :

Indicateur Détails Compétition Coupe du Monde U-17, 1ère journée Affiche Côte d'Ivoire — Ouzbékistan Lieu Doha, Qatar Heure de début 21h00 (heure de Tachkent)

Composition de l'Ouzbékistan U-17 :

Shomurodov

Rahimov

Hakimov

Erkinov

Ravshanov

Aliyev

Murodov

Sadirjonov

Anvarov

O‘ktamboyev

Ravshanbekov

Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan U-17 pourra-t-elle battre la Côte d'Ivoire lors de ce premier match à Doha, et quel sera le score final ? Laissez vos pronostics en commentaires !