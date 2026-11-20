Quelle composition pour l'équipe d'Ouzbékistan U-17 face à la Côte d'Ivoire ?
À Doha, capitale du Qatar, les matchs de la 1ère journée de la Coupe du Monde U-17 se poursuivent. Dans quelques instants, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-17 entrera sur le terrain pour son premier match dans ce mondial prestigieux.
Pour cette première journée de la phase de groupes, nos représentants affronteront l'une des équipes fortes du continent africain : la Côte d'Ivoire La rencontre débutera aujourd'hui à 21h00 heure de Tachkent.
Détails du match et composition officielle de l'Ouzbékistan
Le staff technique a officiellement confirmé la liste des joueurs titulaires pour ce match crucial :
Indicateur
Détails
Compétition
Coupe du Monde U-17, 1ère journée
Affiche
Côte d'Ivoire — Ouzbékistan
Lieu
Doha, Qatar
Heure de début
21h00 (heure de Tachkent)
Composition de l'Ouzbékistan U-17 :
Shomurodov
Rahimov
Hakimov
Erkinov
Ravshanov
Aliyev
Murodov
Sadirjonov
Anvarov
O‘ktamboyev
Ravshanbekov
Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan U-17 pourra-t-elle battre la Côte d'Ivoire lors de ce premier match à Doha, et quel sera le score final ? Laissez vos pronostics en commentaires !
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