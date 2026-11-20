De la Super League d'Ouzbékistan, lors du match central de la 28e journée — le derby de Tachkent, le Lokomotiv à domicile a accueilli le Pakhtakor et 2:1 a remporté une victoire renversante. Le match a été marqué par une lutte intense jusqu'aux dernières secondes.

La rencontre a débuté par un but rapide des visiteurs : dès la 4e minute, Flamarion a ouvert le score, donnant l'avantage aux « Lions ». Cependant, vers la fin du match, les « Cheminots » ont réussi à inverser la tendance. À la 81e minute, Jasurbek Yakhshiboev a égalisé, tandis que dans le temps additionnel, à la 90+2e minute, l'attaquant expérimenté Temurkhuja Abdukholikov a inscrit le but de la victoire pour les hôtes.

Situation au classement et conséquences

Cette défaite sous la direction de Kamoliddin Tojiev coûte très cher au Pakhtakor. Les « Lions » avec 59 points restent à la 2e place et perdent quasiment toute chance dans la course au titre. Le Lokomotiv, célébrant cette victoire importante, porte son total à 46 points et remonte à la 4e place du classement.

Statistiques Lokomotiv Pakhtakor Score final 2 1 Buteurs Jasurbek Yakhshiboev (81'), Temurkhuja Abdukholikov (90+2') Flamarion (4') Classement 4e place (46 points) 2e place (59 points)

Feuille de match et compositions

Super League. 28e journée : Lokomotiv — Pakhtakor 2:1. Buts : Jasurbek Yakhshiboev (81), Temurkhuja Abdukholikov (90+2) — Flamarion (4).

Lokomotiv : 1. Aleksey Kozlov, 8. Bilol Tupliev (9. Sukhrob Nurulloev, 76), 11. Temurkhuja Abdukholikov, 14. Nikolay Ivanov (45. Jovan Nišić, 73), 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzaev, 18. Oleksandr Kucherenko, 22. Sunatilla Poyonov (28. Shukhrat Mukhammadiev, 76), 23. Diyorjon Turopov (70. Mukhammedali Reimov, 73), 33. Oleg Zoteev, 99. Jasurbek Yakhshiboev.

Pakhtakor : 35. Sanjar Kuvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov, 9. Ibrohim Ibragimov, 10. Akmal Mozgovoy, 21. Bashar Resan (17. Dostonbek Khamdamov, 40), 22. Muhammad-Bobur Karimov, 23. Abdurauf Buriev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Stefan Chinedu (77. Oybek Bozorov, 73).

Selon vous, quelle est la cause principale de cette défaite du Pakhtakor dans le derby : un manque de concentration en fin de match ou la force de caractère du Lokomotiv ? Laissez vos avis en commentaires !