Le boxeur ouzbek Ruslan Abdullayev a remporté une nouvelle victoire aux États-Unis. Dans un combat prévu en huit rounds contre son adversaire mexicain, notre compatriote a signé un KO au sixième round, défendant avec succès sa ceinture WBA Continental Gold.

Le boxeur ouzbek Ruslan Abdullayev a poursuivi sa série d'invincibilité sur le ring professionnel. Lors d'une soirée de boxe organisée à Indio, en Californie, aux États-Unis, notre compatriote a mis KO le Mexicain Juan Alfredo Meza Angulo, conservant ainsi son statut de champion.

Abdullayev a battu son adversaire au sixième round

Dans ce combat disputé dans la catégorie des super-légers, Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO) a affronté le représentant mexicain Juan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO).

Lors de ce combat prévu en huit rounds, le boxeur ouzbek a fait preuve d'une grande assurance face à son adversaire et a remporté la victoire par KO au sixième round.