Ruslan Abdullayev met son adversaire KO et conserve sa ceinture de champion (vidéo)
Le boxeur ouzbek Ruslan Abdullayev a remporté une nouvelle victoire aux États-Unis. Dans un combat prévu en huit rounds contre son adversaire mexicain, notre compatriote a signé un KO au sixième round, défendant avec succès sa ceinture WBA Continental Gold.
Le boxeur ouzbek Ruslan Abdullayev a poursuivi sa série d'invincibilité sur le ring professionnel. Lors d'une soirée de boxe organisée à Indio, en Californie, aux États-Unis, notre compatriote a mis KO le Mexicain Juan Alfredo Meza Angulo, conservant ainsi son statut de champion.
Abdullayev a battu son adversaire au sixième round
Dans ce combat disputé dans la catégorie des super-légers, Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO) a affronté le représentant mexicain Juan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO).
Lors de ce combat prévu en huit rounds, le boxeur ouzbek a fait preuve d'une grande assurance face à son adversaire et a remporté la victoire par KO au sixième round.
Abdullayev a terminé le combat avant la limite. Ce résultat marque la sixième victoire dans la carrière professionnelle de Ruslan. Jusqu'à présent, il a remporté quatre de ses combats par KO.
La ceinture WBA Continental Gold reste entre les mains d'Abdullayev
Grâce à cette victoire, Ruslan Abdullayev a défendu avec succès sa ceinture de champion WBA Continental Gold dans la catégorie des super-légers.
Le boxeur ouzbek est toujours invaincu sur le ring professionnel. Il compte six victoires à son actif, dont quatre par KO.
Ruslan Abdullayev, champion du monde et d'Asie
Avant de passer à la boxe professionnelle, Ruslan Abdullayev avait également obtenu d'excellents résultats sur le ring amateur.
Il a été sacré champion du monde en 2023 et champion d'Asie en 2022. Ayant réussi sa transition de la boxe amateur vers le ring professionnel, Abdullayev poursuit sa carrière en tant que l'un des représentants de la boxe ouzbèke sur la scène internationale.
Cette nouvelle victoire aux États-Unis, la conservation de sa ceinture de champion et la poursuite de sa série d'invincibilité constituent l'un des résultats marquants de la carrière professionnelle de Ruslan.
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