Le peuple Ava est l'un des derniers peuples nomades de la forêt amazonienne à maintenir un mode de vie traditionnel, vivant principalement de la chasse et de la cueillette. Ils évitent tout contact avec le monde extérieur et préfèrent vivre de manière autonome dans leur environnement naturel.

Près de 20 membres du peuple Ava, vivant isolés du monde extérieur dans la forêt amazonienne au Brésil, sont soudainement apparus devant la population locale. Ils sont arrivés dans un village situé dans la réserve d'Arariboia, dans l'État du Maranhão, au nord-est du Brésil, pour demander de la nourriture, avant de retourner dans les profondeurs de la forêt. C'est ce qu'a rapporté l'organisation de défense des droits de l'homme Survival International.

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Selon les défenseurs des droits, la pénurie alimentaire pourrait être la raison pour laquelle les membres de la tribu sont sortis à la rencontre des villageois cette fois-ci. Le changement climatique mondial, la déforestation illégale et le braconnage menacent gravement leurs territoires. En conséquence, les membres de la tribu sont privés de leurs sources de nourriture traditionnelles.

Les habitants locaux ont immortalisé la rencontre en photos et en vidéos. Selon eux, les hommes, femmes et enfants sortis de la forêt semblaient très épuisés et maigres. Cela pourrait être lié aux problèmes alimentaires auxquels la tribu est confrontée.

Pour information, on sait qu'il existe aujourd'hui environ 196 tribus et groupes dans le monde qui vivent loin de la civilisation moderne et évitent tout contact avec le monde extérieur. Plus de 90 % d'entre eux résident dans les forêts tropicales d'Amazonie, en Amérique du Sud.

Les experts soulignent qu'il est crucial de protéger les territoires où vivent ces peuples, ainsi que de lutter contre la déforestation illégale et le braconnage, afin de préserver leur mode de vie traditionnel.