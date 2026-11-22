SpaceX a lancé une mission secrète pour la Force spatiale américaine : ce que l'on sait
SpaceX , l'entreprise aérospatiale, a lancé avec succès une fusée Falcon 9 dans le cadre d'une mission secrète commandée par la Force spatiale des États-Unis (USSF) . C'est ce qu'a rapporté le portail 21 novembre le Space.com .
Selon la source, la fusée Falcon 9 a décollé de la base de la Force spatiale de Vandenberg pour la mission nommée USSF-317 . En raison du caractère confidentiel de la mission, les détails sur la charge utile et la destination finale du deuxième étage de la fusée n'ont pas été divulgués.
Starshield et spéculations sur la surveillance militaire
Les experts estiment que la Falcon 9 pourrait avoir mis en orbite basse les satellites Starshield de SpaceX. Ces appareils sont utilisés par la Force spatiale américaine pour la surveillance militaire et l'identification de cibles, permettant de suivre des objectifs potentiels dans diverses régions du monde.
Paramètre / Aspect
Détails
Entreprise et client
SpaceX / Force spatiale des États-Unis (USSF)
Nom de la mission et date
USSF-317, 21 novembre
Site de lancement
Base de la Force spatiale de Vandenberg
Statut des informations
Charge utile et destination orbitale tenues secrètes
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Selon vous, quel impact le rôle croissant des entreprises spatiales commerciales dans l'infrastructure de défense et de communication orbitale aura-t-il sur la concurrence mondiale dans le secteur spatial ? Laissez vos avis en commentaires !
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