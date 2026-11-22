Le ministère américain de la Défense a publié le 20 novembre de nouveaux documents déclassifiés concernant des objets volants non identifiés (OVNI) et des phénomènes inhabituels. Le huitième lot comprend 40 documents et trois vidéos. Certaines des nouvelles vidéos ont été filmées au Moyen-Orient. Dans l'un des enregistrements de 2020, on peut voir un objet inconnu se déplacer sur fond de navire ressemblant à un pétrolier ou à un porte-avions. Une vidéo de janvier 2026 montre plusieurs objets en mouvement. Un autre enregistrement de 20 secondes, capturé par le capteur infrarouge d'une plateforme militaire, montre l'objet volant de droite à gauche.

Les documents mentionnent également un phénomène inhabituel observé en novembre 1957 près de la ville de Levelland, au Texas. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu des objets ovales et ronds brillants dans le ciel. Fait intéressant, à ce moment-là, les moteurs de certaines voitures se sont éteints, et leurs phares et radios ont cessé de fonctionner. L'US Air Force a enquêté sur six de ces rapports. Une fois l'incident rendu public, des centaines de signalements similaires ont été reçus en quelques jours. Les militaires ont évoqué des phénomènes atmosphériques rares, tels que la foudre en boule, comme cause probable. Cependant, aucune preuve d'engins extraterrestres n'a été trouvée. La vitesse d'un appareil inconnu près du Japon a surpris L'un des documents contient le témoignage d'un pilote militaire américain ayant aperçu un objet inconnu en forme de demi-sphère près du Japon. Selon le rapport, alors que l'avion s'approchait à environ neuf kilomètres, l'objet a soudainement accéléré pour atteindre une vitesse de 3 333 km/h.