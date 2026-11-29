Dans la ville grecque de Chersonisos, un tournoi de tennis prestigieux doté de 56 700 euros de prix, catégorie « Challenger 50 » baptisé Hersonissos Challenger 4 est en cours. Il est à noter que dans le tableau du double, la première raquette d'Ouzbékistan, Sergey Fomin a décroché le titre.

Une victoire pleine de caractère et une domination au super tie-break

Notre compatriote, associé à l'Ukrainien Oleksiy Krutykh lors du match final décisif, a affronté la paire italienne composée de Jacopo Vasami et Gianluca Cadenasso. Après avoir perdu le premier set, Fomin et Krutykh ont pris le contrôle du match dans la deuxième manche pour égaliser. Lors du super tie-break décisif, la paire ouzbéko-ukrainienne s'est imposée 10-5, scellant ainsi leur victoire dans le tournoi. En seulement

1 heure et 1 minute de jeu, les deux tandems ont chacun réalisé deux aces. Fiche technique et statistiques principales de la finale

Statistiques

Informations officielles Compétition et catégorie Hersonissos Challenger 4 (catégorie « Challenger 50 ») — Chersonisos, Grèce Dotation 56 700 euros Épreuve et phase Double, Finale Paire gagnante Sergey Fomin (Ouzbékistan) / Oleksiy Krutykh (Ukraine) Adversaires en finale Jacopo Vasami / Gianluca Cadenasso (Italie) Score du match 3/6, 6/1, 10/5 (au super tie-break) Durée du match et aces 1 heure 1 minute ; deux acesde chaque côté Selon vous, quel impact psychologique cette victoire en Grèce aura-t-elle sur Sergey Fomin, la première raquette d'Ouzbékistan, pour obtenir de meilleurs résultats en simple lors des prochains tournois internationaux ?

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