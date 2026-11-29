Actuellement classée 45e joueuse mondiale au classement WTA, Kamilla Rakhimova a révélé l'un de ses principaux rêves et objectifs pour les années à venir. La numéro un ouzbèke aux Jeux olympiques d'été de 2028 à Los Angeles, aux États-Unis, a confirmé son ambition de représenter notre pays. C'est ce que rapporte BB Tennis .

« C'est mon plus grand objectif »

Interrogée sur ses projets de participation aux JO de 2028, Rakhimova a répondu avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance :