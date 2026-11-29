Kamilla Rakhimova veut représenter l'Ouzbékistan aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028
Actuellement classée 45e joueuse mondiale au classement WTA, Kamilla Rakhimova a révélé l'un de ses principaux rêves et objectifs pour les années à venir. La numéro un ouzbèke aux Jeux olympiques d'été de 2028 à Los Angeles, aux États-Unis, a confirmé son ambition de représenter notre pays. C'est ce que rapporte BB Tennis .
« C'est mon plus grand objectif »
Interrogée sur ses projets de participation aux JO de 2028, Rakhimova a répondu avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance :
« Oui, absolument. C'est mon plus grand objectif. J'espère réussir à passer les phases de qualification et pouvoir représenter l'Ouzbékistan aux Jeux olympiques », a-t-elle déclaré. Kamilla Rakhimova.
Changement de nationalité, lutte pour le leadership et historique du classement
Kamilla Rakhimova a changé sa nationalité sportive de la Russie vers l'Ouzbékistan en décembre 2025. Dès qu'elle a commencé à représenter notre pays, elle est devenue la raquette numéro un de l'Ouzbékistan, dépassant Maria Timofeeva, qui avait rejoint l'équipe nationale peu avant. Depuis, une concurrence intense règne entre les deux joueuses :
13 octobre 2026 : Maria Timofeeva, après avoir atteint le troisième tour du tournoi WTA 1000 de Pékin, a grimpé à la 63e place mondiale, reprenant temporairement le statut de numéro 1 ouzbèke (Rakhimova était alors 69e).
2 novembre 2026 : Après avoir atteint les demi-finales du prestigieux tournoi WTA 500 de Tokyo, Kamilla Rakhimova a repris la tête du tennis ouzbek et a atteint le meilleur classement de sa carrière : la 44e place mondiale .
Résultats actuels de Kamilla Rakhimova et chemin vers les JO
Indicateurs
Détails
Athlète
Kamilla Rakhimova (25 ans, Ouzbékistan)
Classement actuel
45e place (WTA) — Numéro un ouzbèke
Meilleur classement
44e place (au 2 novembre 2026)
Date du changement de nationalité sportive
Décembre 2025
Objectif principal
Jeux olympiques de Los Angeles 2028 se qualifier et représenter l'Ouzbékistan
Meilleurs succès (2026)
Demi-finale WTA 500 à Tokyo, 3e tour à l'US Open et à Wimbledon
Pensez-vous que Kamilla Rakhimova pourra maintenir sa forme et intégrer le top 30 mondial d'ici les JO de 2028 ?
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