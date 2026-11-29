Leader de l'équipe féminine d'échecs du Kazakhstan, grand maître international Bibisara Asaubayeva a partagé ses réflexions sincères sur sa décision de développer plus activement ses réseaux sociaux et d'expérimenter de nouveaux formats de contenu.

« Le plus dur et le plus effrayant, c'est le premier pas »

Dans une publication sur sa chaîne Telegram, la joueuse d'échecs de 22 ans a évoqué ses doutes intérieurs et les attentes de la société lors du lancement d'une nouvelle activité :

« Je réalise une fois de plus que le plus important est de faire le premier pas. C'est aussi le plus effrayant et le plus difficile. J'ai toujours voulu être active sur les réseaux sociaux, mais j'avais beaucoup de doutes et de peurs. Il n'est pas facile de repartir de zéro, et en plus, la pensée "qu'est-ce que les gens vont dire ?" ne me quittait jamais. À un moment donné, j'ai décidé de me lancer. D'abord Instagram, puis une chaîne Telegram avec 100 abonnés, et maintenant TikTok et même des vidéos sous forme d'entretiens. Après chaque pas, j'ai commencé à comprendre que nous exagérions beaucoup de choses. Les défauts auxquels vous pensez peuvent ne même pas être remarqués par les autres, ou au contraire, c'est précisément cet aspect qu'ils apprécient. Par exemple, je n'aimais pas ma voix ni ma façon de parler en vidéo, mais au final, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs à ce sujet », écrit-elle.

Attentes de la société et liberté personnelle

Asaubayeva admet que ses doutes étaient également dus au fait qu'elle ne s'était consacrée pendant de nombreuses années qu'aux sports intellectuels, car la société a tendance à enfermer les représentants de ce domaine dans certaines limites :