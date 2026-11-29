Bibisara Asaubayeva explique pourquoi elle a décidé d'être active sur les réseaux sociaux
Leader de l'équipe féminine d'échecs du Kazakhstan, grand maître international Bibisara Asaubayeva a partagé ses réflexions sincères sur sa décision de développer plus activement ses réseaux sociaux et d'expérimenter de nouveaux formats de contenu.
« Le plus dur et le plus effrayant, c'est le premier pas »
Dans une publication sur sa chaîne Telegram, la joueuse d'échecs de 22 ans a évoqué ses doutes intérieurs et les attentes de la société lors du lancement d'une nouvelle activité :
« Je réalise une fois de plus que le plus important est de faire le premier pas. C'est aussi le plus effrayant et le plus difficile. J'ai toujours voulu être active sur les réseaux sociaux, mais j'avais beaucoup de doutes et de peurs. Il n'est pas facile de repartir de zéro, et en plus, la pensée "qu'est-ce que les gens vont dire ?" ne me quittait jamais.
À un moment donné, j'ai décidé de me lancer. D'abord Instagram, puis une chaîne Telegram avec 100 abonnés, et maintenant TikTok et même des vidéos sous forme d'entretiens.
Après chaque pas, j'ai commencé à comprendre que nous exagérions beaucoup de choses. Les défauts auxquels vous pensez peuvent ne même pas être remarqués par les autres, ou au contraire, c'est précisément cet aspect qu'ils apprécient. Par exemple, je n'aimais pas ma voix ni ma façon de parler en vidéo, mais au final, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs à ce sujet », écrit-elle.
Attentes de la société et liberté personnelle
Asaubayeva admet que ses doutes étaient également dus au fait qu'elle ne s'était consacrée pendant de nombreuses années qu'aux sports intellectuels, car la société a tendance à enfermer les représentants de ce domaine dans certaines limites :
« Mais pourquoi l'un devrait-il exclure l'autre ? Je ne veux pas me limiter parce que les gens sont habitués à me voir sous une certaine image. Essayer différentes directions, découvrir de nouvelles facettes de moi-même, comprendre ce qui me convient et ce qui ne me convient pas — c'est beaucoup plus intéressant pour moi.
Si vous avez peur de ne pas y arriver, faites-le simplement pour le plaisir. Il n'est pas obligatoire d'être un expert dans tout, de se fixer des objectifs immenses ou d'attendre le moment idéal. Parfois, il suffit de faire ce qui vous procure du plaisir.
Ne renoncez pas à vos désirs par peur de "ne pas réussir" ou que "les gens ne comprennent pas". Peut-être que derrière ce premier pas effrayant se cache une opportunité qui vous apportera un peu plus de bonheur ».
Au lieu d'un tournoi en Allemagne — le soutien amoureux à Genève
Rappelons qu'il a été annoncé précédemment que Bibisara Asaubayeva avait refusé de participer à la prestigieuse WR Women's Chess Tour 2026 grande finale en Allemagne. Au lieu de cette compétition majeure, la joueuse d'échecs s'est rendue à Genève (Suisse) pour soutenir personnellement son compagnon, le grand maître ouzbek Javokhir Sindarovqui y affronte l'Indien Gukesh Dommaraju pour le titre de champion du monde (Championnat du monde FIDE).
Les dernières nouvelles de la vie de Bibisara Asaubayeva
Direction
Détails importants
Héroïne
Bibisara Asaubayeva (Leader de l'équipe féminine du Kazakhstan, grand maître international)
Nouvelle activité
TikTok, Instagram et Telegram gestion active des pages, réalisation de vidéos sous forme d'entretiens
Conseils aux gens
Ne pas avoir peur de la nouveauté, oublier les pensées sur le « qu'en-dira-t-on » et agir simplement pour le plaisir
Dernière décision importante
Refus de participer à la WR Women's Chess Tour 2026 grande finale en Allemagne
Où est-elle actuellement
À Genève (Suisse), soutenant son compagnon, l'Ouzbek Javokhir Sindarovlors des matchs pour le titre de champion du monde
Selon vous, dans quelle mesure le fait que des sportifs et intellectuels célèbres montrent ouvertement leur vie, leurs émotions et leurs intérêts quotidiens sur les réseaux sociaux influence-t-il positivement leurs fans ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle avec vos proches qui suivent Bibisara Asaubayeva et les événements les plus intéressants du monde des échecs ouzbek-kazakh !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…