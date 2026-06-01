Les stars d'Arsenal répondent à Djed Spence et aux critiques

Declan Rice et Noni Madueke ont répondu vivement aux critiques sur les réseaux sociaux. Après avoir remporté le titre de Premier League après 22 ans d'attente, Arsenal s'est retrouvé partagé entre les célébrations du titre et le souvenir amer de la défaite en finale de la Ligue des champions. Les joueurs n'ont pas gardé le silence après que le défenseur de Tottenham, Djed Spence, s'est moqué des "Gunners" pour leur défaite contre le Paris Saint-Germain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Lors de la finale de la Ligue des champions à Budapest, Arsenal a perdu aux tirs au but face au PSG. Alors qu'Eberechi Eze et Gabriel Magalhaes ont manqué leurs tentatives décisives, Noni Madueke est entré en jeu. Madueke a publié une photo sur Instagram avec Declan Rice tenant le trophée de la Premier League, avec la légende : "Champions ! Les autres sont occupés à tweeter et à poster. Merci, mon Dieu !"

Declan Rice a soutenu son coéquipier, répondant dans la section des commentaires : "De la jalousie partout", accompagné d'emojis rieurs. Bien que l'ancien capitaine de West Ham ait marqué son penalty en finale, il a donné la priorité au succès global de son équipe et à la victoire en championnat. Lors de la parade, Rice a déclaré aux fans : "Ils se moquaient de nous, ils ne rient plus maintenant. Nous reviendrons plus forts la saison prochaine."

Djed Spence, à l'origine de ce conflit, avait passé la saison à se moquer des stars d'Arsenal. Après le derby du nord de Londres en février, le compte officiel d'Arsenal avait trollé Spence, et le défenseur a répondu à ce post avec un emoji de cadenas après la victoire du PSG. Cela prouve une fois de plus à quel point la rivalité entre les deux clubs londoniens est intense.