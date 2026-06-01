Xabi Alonso veut attirer une star du Real Madrid à Chelsea

Le marché des transferts dans le football européen s'intensifie, et l'agitation autour de Chelsea est au centre des débats. Xabi Alonso, nouvel entraîneur des 'Blues', a commencé à adapter l'effectif à ses idées tactiques pour la saison prochaine. Le technicien espagnol cherche à renforcer l'équipe en attirant des talents en qui il a une confiance totale.

C'est une véritable surprise pour les fans de football anglais ! Restez avec nous pour découvrir la star du Real Madrid que Xabi Alonso souhaite personnellement voir à Stamford Bridge, le prix astronomique fixé par Madrid et les statistiques impressionnantes du jeune talent !

L'objectif principal d'Alonso : Un génie turc à Londres ?!

Prestigieux Goal rapporte que Xabi Alonso pousse activement pour recruter Arda Güler, qui éblouit tout le monde au Real Madrid. L'entraîneur espagnol souhaite retrouver son ancien protégé dans son nouveau club. La direction de Chelsea soutient pleinement ce projet et manifeste un intérêt sérieux pour le transfert du joueur turc.

Cependant, ce transfert ne sera pas facile :

La position ferme de Madrid : Le 'Club Royal' ne veut absolument pas laisser partir ce milieu de terrain unique de 21 ans. Par conséquent, si les Londoniens veulent acheter Güler, Madrid exige une clause libératoire d'au moins 100 millions d'euros. Valeur marchande et statistiques impressionnantes d'Arda Güler

Grâce à ses performances cette saison, Arda est devenu le chouchou des fans et du marché des transferts. Le portail prestigieux

Transfermarkt estime actuellement la valeur de la jeune star à 90 millions d'euros. Sa productivité sous le maillot du Real Madrid cette saison est clairement reflétée dans le tableau ci-dessous : Participation aux compétitions

Buts marqués

Passes décisives Impact global Total toutes compétitions confondues 50 matchs 6 buts 14 passes décisives Il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus dangereux et créatifs de l'attaque. Il est clair que Xabi Alonso choisit les meilleurs joueurs pour bâtir un nouvel empire à Chelsea. Si ce transfert stellaire se réalise, nous pourrions assister à une véritable révolution en Premier League la saison prochaine. Alors, chers fans de football, pensez-vous qu'Arda Güler devrait rejoindre Chelsea ou rester au Real Madrid ?

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