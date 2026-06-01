Xabi Alonso veut attirer une star du Real Madrid à Chelsea

·504·Sport
Xabi Alonso veut attirer une star du Real Madrid à Chelsea

Le marché des transferts dans le football européen s'intensifie, et l'agitation autour de Chelsea est au centre des débats. Xabi Alonso, nouvel entraîneur des 'Blues', a commencé à adapter l'effectif à ses idées tactiques pour la saison prochaine. Le technicien espagnol cherche à renforcer l'équipe en attirant des talents en qui il a une confiance totale.

C'est une véritable surprise pour les fans de football anglais ! Restez avec nous pour découvrir la star du Real Madrid que Xabi Alonso souhaite personnellement voir à Stamford Bridge, le prix astronomique fixé par Madrid et les statistiques impressionnantes du jeune talent !

L'objectif principal d'Alonso : Un génie turc à Londres ?!

Prestigieux Goal rapporte que Xabi Alonso pousse activement pour recruter Arda Güler, qui éblouit tout le monde au Real Madrid. L'entraîneur espagnol souhaite retrouver son ancien protégé dans son nouveau club. La direction de Chelsea soutient pleinement ce projet et manifeste un intérêt sérieux pour le transfert du joueur turc.

Cependant, ce transfert ne sera pas facile :

La position ferme de Madrid : Le 'Club Royal' ne veut absolument pas laisser partir ce milieu de terrain unique de 21 ans. Par conséquent, si les Londoniens veulent acheter Güler, Madrid exige une clause libératoire d'au moins 100 millions d'euros. Valeur marchande et statistiques impressionnantes d'Arda Güler

Grâce à ses performances cette saison, Arda est devenu le chouchou des fans et du marché des transferts. Le portail prestigieux

Transfermarkt estime actuellement la valeur de la jeune star à 90 millions d'euros. Sa productivité sous le maillot du Real Madrid cette saison est clairement reflétée dans le tableau ci-dessous : Participation aux compétitions

Buts marqués

Passes décisives

Impact global

Total toutes compétitions confondues

50 matchs

6 buts 14 passes décisives

Il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus dangereux et créatifs de l'attaque.

Il est clair que Xabi Alonso choisit les meilleurs joueurs pour bâtir un nouvel empire à Chelsea. Si ce transfert stellaire se réalise, nous pourrions assister à une véritable révolution en Premier League la saison prochaine.

Alors, chers fans de football, pensez-vous qu'Arda Güler devrait rejoindre Chelsea ou rester au Real Madrid ?

Suivez avec nous les nouvelles les plus sensationnelles et fiables du monde du football européen ! Restez connectés !

Restez connectés !

Restez connectés !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'eurosAujourd'hui, 11:26Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12Le Real Madrid et Adidas dévoilent des maillots exclusifs pour la nouvelle saisonAujourd'hui, 10:06
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé