L'Équateur dévoile sa sélection finale pour la Coupe du Monde

L'équipe nationale d'Équateur, l'une des formations les plus intenses et imprévisibles d'Amérique du Sud, a officiellement dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026, tant attendue par les fans de football. Selon le service de presse de l'équipe, le sélectionneur Sebastian Beccacece a retenu les 26 meilleurs joueurs pour défendre l'honneur de la nation lors de ce tournoi historique.

L'effectif de cette année se distingue par ses stars et sa ligne défensive solide. Restez connectés, car nous vous présenterons bientôt les talents qui se sont récemment affrontés sur les pelouses européennes, la star de l'équipe évoluant dans un géant anglais, ainsi que les détails du groupe très intéressant dans lequel l'Équateur a été tiré au sort !

Les finalistes de la Ligue des Champions désormais dans la même équipe !

L'aspect le plus remarquable de la liste de cette année est qu'elle réunit deux défenseurs célèbres qui se sont récemment affrontés férocement lors de la finale de la compétition la plus prestigieuse d'Europe, l'UEFA Champions League. Il s'agit du représentant du club français du PSG, Willian Pacho et du pilier défensif du club londonien d'Arsenal, Piero Hincapié .

Pour rappel, ce match final s'était soldé par un match nul 1-1, les Parisiens l'emportant aux tirs au but. Désormais, ces deux défenseurs talentueux et redoutables uniront leurs forces pour le succès de l'équipe nationale d'Équateur. De plus, la star de Chelsea, Moises Caicedo , devrait être le véritable cœur et le moteur de l'équipe.

Le groupe de l'Équateur : Selon les résultats du tirage au sort, l'équipe nationale d'Équateur a été placée dans le Groupe E de la prochaine Coupe du Monde. Ils lutteront pour une place au tour suivant contre le puissant représentant africain, la Côte d'Ivoire, l'outsider attendu du tournoi, Curaçao et le fier géant du football mondial, l'Allemagne .

Liste complète et officielle de l'Équateur pour la Coupe du Monde 2026

Vous pouvez consulter la liste complète de l'équipe qui se rendra sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique avec l'ambition de conquérir la Coupe du Monde dans le tableau spécial ci-dessous :

Postes Joueurs et leurs clubs Gardiens Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito). Défenseurs Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Jhoanner Chávez (Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana). Milieux Alan Minda (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo). Attaquants Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Avec un trio offensif mené par l'expérimenté buteur Enner Valencia et une multitude de joueurs aguerris en Europe, l'Équateur est capable de tenir tête à n'importe quel adversaire.

Nous souhaitons bonne chance à cette équipe combative et à tous les participants pour cette grande fête du football. Suivez les nouvelles les plus chaudes et passionnantes du monde du football avec nous, chers fans ! Restez connectés !