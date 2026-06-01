Gary Lineker exclut Arsenal des équipes les plus attrayantes d'Europe

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Gary Lineker exclut Arsenal des équipes les plus attrayantes d'Europe

Le célèbre ancien footballeur et expert Gary Lineker a partagé ses réflexions sur la place d'Arsenal dans le football européen après leur défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Bien que l'équipe dirigée par Mikel Arteta ait remporté le titre de Premier League, Lineker estime que les « Gunners » sont toujours en retard sur trois géants continentaux en termes de football esthétique pur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors d'une finale dramatique disputée à Budapest, Arsenal avait pris l'avantage grâce à un but de Kai Havertz. Cependant, un penalty transformé par Ousmane Dembele et une séance de tirs au but tendue ont conduit à la défaite du club londonien. Dans le podcast « The Rest is Football », Lineker a souligné que le PSG méritait davantage la victoire pour son style offensif.

« C'est clairement douloureux pour Arsenal, mais je pense que la meilleure équipe du tournoi a gagné. En tant que fan neutre, je peux dire qu'Arsenal était obligé de jouer de manière aussi défensive pour battre le PSG, mais au final, c'est le football qui a gagné », a déclaré le légendaire attaquant.

Lineker n'a pas seulement fait l'éloge du club parisien ; il a cité trois clubs qui pratiquent actuellement un football plus séduisant que l'équipe d'Arteta. Selon lui, bien que la solidité défensive d'Arsenal soit louable, ils ne font pas encore partie des équipes créatives jouant un « beau football ».

« Le football est un spectacle. Nous voulons toujours voir des équipes positives, créatives et dotées des meilleurs joueurs. Je pense que le Paris Saint-Germain, le Bayern et Barcelone ont joué exactement de cette manière cette saison. Arsenal est très discipliné défensivement, mais du point de vue de la manière dont le football doit être joué, la meilleure équipe a gagné », a conclu Lineker.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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