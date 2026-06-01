William Saliba blessé lors de la finale de la Ligue des champions

La soirée de finale à Budapest s'est transformée en cauchemar pour William Saliba. Le défenseur d'Arsenal a non seulement manqué le trophée de la Ligue des champions, mais a également aggravé une blessure, mettant en péril sa participation à la Coupe du monde en Amérique du Nord. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le choc entre Arsenal et le PSG samedi soir s'est terminé de manière dramatique. Les 120 minutes à la Puskas Arena se sont soldées par un score de 1-1, et le club parisien s'est imposé aux tirs au but. Saliba a disputé tout le match, mais il est apparu qu'il avait entamé la rencontre avec une légère blessure.

Selon Foot Mercato, l'état physique du défenseur de 25 ans s'est dégradé en raison de la pression intense pendant le match. Désormais, sa participation à la Coupe du monde avec l'équipe de France, qui débute le 11 juin, est incertaine. Cela pourrait être un coup dur pour Didier Deschamps.

L'ambiance est morose dans le camp d'Arsenal. Les hommes de Mikel Arteta étaient très proches d'une victoire historique, mais une erreur de Gabriel et la blessure de Saliba ont tout gâché. Le staff médical travaille désormais pour remettre le joueur sur pied dans les plus brefs délais.