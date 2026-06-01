Jeremie Frimpong célèbre la défaite d'Arsenal en Ligue des champions

Le défenseur de Liverpool, Jeremie Frimpong, a appelé au calme après la diffusion de vidéos le montrant en train de célébrer la défaite d'Arsenal en finale de la Ligue des champions contre le PSG. Lors du match disputé à Budapest, le club londonien s'est incliné aux tirs au but, manquant l'occasion de remporter le premier trophée européen majeur de son histoire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré l'ouverture du score par Kai Havertz à la 6e minute, Ousmane Dembele a égalisé. Le match s'est terminé sur un score de 1-1 après le temps réglementaire et la prolongation. Lors de la séance de tirs au but, les échecs d'Eberechi Eze et de Gabriel Magalhaes ont permis au PSG de conserver son titre. Après avoir battu l'Inter l'an dernier, le club parisien a régné pour la deuxième fois consécutive.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant Jeremie Frimpong sautant de joie après l'échec de Gabriel. Beaucoup y ont vu une hostilité envers le champion de Premier League. Cependant, l'ancienne star du Bayer Leverkusen a clarifié la situation, affirmant qu'il n'avait aucune mauvaise intention envers l'équipe de Mikel Arteta.

S'exprimant via Instagram, Jeremie Frimpong a expliqué : "Restez calmes, j'avais fait un pari avec un ami et je l'ai gagné. J'étais juste heureux de la victoire, c'est tout." Cet incident a suscité de nombreux débats dans la communauté du football.

Le rival londonien d'Arsenal, Chelsea, a également profité de la situation pour publier un message provocateur sur les réseaux sociaux. Ils ont invité les fans à visiter la "salle des trophées de Londres" à Stamford Bridge. Plus tard, les "Blues" ont adouci leur ton, félicitant Arsenal pour son titre en Premier League et exprimant leur impatience pour la rivalité de la saison prochaine.