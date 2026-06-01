Marcus Rashford pourrait rejoindre Arsenal : Mikel Arteta attend l'attaquant

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Marcus Rashford pourrait rejoindre Arsenal : Mikel Arteta attend l'attaquant

Le club londonien d'Arsenal prépare une offre surprise pour Marcus Rashford lors du mercato estival. Mikel Arteta prévoit d'ajouter le produit de l'académie de Manchester United à son effectif pour renforcer la ligne d'attaque de l'équipe. L'option d'un retour en Premier League est sérieusement envisagée pour l'attaquant, actuellement prêté au FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com .

Marcus Rashford a retrouvé sa meilleure forme au sein du club catalan sous la direction de Hansi Flick. Cependant, en raison des difficultés financières du FC Barcelone, la direction ne se presse pas pour lever l'option d'achat de 26 millions de livres sterling. Cette situation a également attiré l'attention de géants comme Chelsea et le Bayern Munich.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, exige que la direction du club soit active sur le marché des transferts après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le coach souligne que l'équipe doit prendre des décisions ambitieuses et rapides pour atteindre un nouveau palier. L'entourage de Rashford pense également que si un accord sur le prix est trouvé, les "Gunners" deviendront les principaux prétendants.

Bien que le directeur sportif de Barcelone, Deco, ait salué le professionnalisme du joueur, la situation économique du club et les 80 millions d'euros dépensés pour Anthony Gordon ont réduit les chances de Rashford de rester en Espagne. Désormais, il est fort probable que l'attaquant de 28 ans poursuive sa carrière dans l'un des clubs londoniens.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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