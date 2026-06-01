Roberto Martinez s'exprime sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan

À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a partagé ses plans et ses réflexions avant les rencontres à venir. Lors d'une conférence de presse officielle à Oeiras, près de Lisbonne, le technicien espagnol a évoqué ses adversaires de phase de groupes.

Martinez a préféré ne pas commenter le cas de la Colombie, considérée comme l'un des adversaires les plus redoutables du groupe, pour le moment. Le sélectionneur a souligné que son attention se porte d'abord sur ses premiers adversaires : la République démocratique du Congo et l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui fait ses débuts en Coupe du Monde.

« Nous avons un immense respect pour les matchs contre la RD Congo et l'Ouzbékistan. Ce n'est qu'une fois ces deux rencontres importantes terminées que nous commencerons à réfléchir à la tactique à adopter face à notre adversaire très sérieux du troisième match », a déclaré Martinez.

Tout en louant les compétences individuelles des joueurs congolais dans les duels, l'entraîneur a mis l'accent sur la force intérieure des équipes qui participent à la Coupe du Monde pour la première fois, y compris l'Ouzbékistan :

« Il y a un facteur chez les équipes qui se qualifient pour la première fois pour la Coupe du Monde qu'on ne peut ni mesurer ni contrôler. C'est le rêve grandiose et la passion sans bornes dans le cœur des joueurs. Ils veulent désespérément défendre l'honneur de leur pays et montrer toute leur force dans ce tournoi prestigieux. »

À la fin de l'entretien, Roberto Martinez a souligné que dans le football moderne, les classements FIFA ou le statut de « favori » sur le papier ne jouent aucun rôle. Selon lui, chaque match de la Coupe du Monde est une nouvelle histoire, et la mission principale pour l'équipe est de commencer le tournoi par une victoire.

Pour rappel, l'équipe nationale du Portugal débutera son parcours dans le groupe K le 17 juin à Houston contre la RD Congo. Ensuite, elle affrontera l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la deuxième journée. Le dernier match de la phase de groupes aura lieu le 28 juin à Miami contre la Colombie.