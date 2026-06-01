Arsenal prêt à vendre Gabriel Jesus et trois autres stars

Mikel Arteta prévoit une refonte majeure de l'effectif d'Arsenal lors du mercato estival. La direction du club a l'intention de faire preuve d'une grande ambition pour maintenir le statut de haut niveau de l'équipe. Après la défaite en finale de la Ligue des champions, la nécessité d'apporter du sang neuf à l'Emirates Stadium est devenue évidente. Pour cette raison, l'attaquant brésilien Gabriel Jesus pourrait être vendu pour 18 millions de livres sterling. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le Daily Mail, Arsenal a fixé un prix étonnamment bas pour Jesus. L'attaquant de 29 ans sera autorisé à quitter le nord de Londres si une offre appropriée arrive. Ceci est considéré comme une manœuvre stratégique d'Arteta pour rendre la ligne d'attaque plus efficace. Non seulement Jesus, mais aussi des leaders comme Gabriel Martinelli, Leandro Trossard et Ben White pourraient quitter l'équipe en cas d'offre sérieuse.

Après la finale contre le Paris Saint-Germain, Arteta a souligné que le club ne devait pas stagner. Selon l'entraîneur, des décisions très intelligentes et rapides doivent être prises pour passer au niveau supérieur. Arsenal vise actuellement à renforcer quatre positions clés : l'aile gauche, un nouvel attaquant numéro neuf, le latéral droit et le milieu de terrain central.

Le club mène des recherches approfondies sur le marché des transferts. Le défenseur du Real Madrid Victor Valdepenas, ainsi que les joueurs de Newcastle Tino Livramento et Sandro Tonali sont sur le radar d'Arsenal. La situation concernant l'attaquant de Barcelone Marcus Rashford est également surveillée par le club londonien. Si Rashford quitte l'Espagne en raison de problèmes financiers, Arsenal devrait être l'option principale pour lui.