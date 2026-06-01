Pourquoi Marcus Rashford s'entraîne-t-il au centre d'Inter Miami ?

L'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre, Marcus Rashford, poursuit sa préparation pour la Coupe du monde aux États-Unis. Le joueur a commencé à s'entraîner dans les installations modernes d'Inter Miami, utilisées par Lionel Messi et les vainqueurs de la MLS, avant le tournoi. Sur les instructions du sélectionneur national Thomas Tuchel, Rashford a commencé son travail plus tôt que ses coéquipiers pour s'acclimater à la chaleur de la Floride. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Thomas Tuchel avait recommandé à son effectif de 26 joueurs de passer leurs vacances dans les fuseaux horaires américains. Cela est considéré comme important pour s'adapter aux conditions climatiques du prochain Mondial. Selon des études, un quart des matchs de la Coupe du monde devraient se jouer à des températures supérieures à 26 degrés. Pour cette raison, Rashford a choisi d'effectuer une préparation individuelle dans l'humidité de Miami.

Rashford travaille sous la supervision d'un entraîneur personnel au complexe d'Inter Miami, propriété de David Beckham. Fait intéressant, il a partagé sur les réseaux sociaux une photo avec son entraîneur portant un maillot de Manchester United. Cela indique que malgré son passage en Espagne, le joueur n'a pas rompu les liens avec son club. Il perfectionne ses compétences en privé avec Colin Little depuis 2016.

L'avenir de l'attaquant reste au centre des discussions. Après avoir passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone, Rashford a été félicité par Deco pour s'être bien adapté au système de Hansi Flick. Cependant, le club catalan hésite à activer sa clause libératoire de 26 millions de livres sterling en raison de difficultés financières.

La direction du FC Barcelone tente de réduire le prix de transfert de Rashford après avoir dépensé 70 millions de livres pour Anthony Gordon. Pendant ce temps, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, qui suit la situation de près, envisagerait de recruter le joueur pour renforcer sa ligne d'attaque.