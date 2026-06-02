Katie McCabe rejoint Chelsea en tant qu'agent libre

Chelsea Women a réalisé l'un des coups les plus retentissants du mercato estival en signant la capitaine d'Arsenal, Katie McCabe, l'une de leurs principales rivales en Women's Super League. La capitaine de l'équipe nationale d'Irlande a rejoint les « Blues » en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat avec l'autre club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com .

La défenseure expérimentée de 30 ans a signé un contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2029, assorti d'une option pour une année supplémentaire. Considérée comme l'une des joueuses les plus régulières du football européen, McCabe devrait devenir une figure clé dans la quête de trophées de l'équipe à Kingsmeadow.

McCabe, qui a passé près d'une décennie à Arsenal et a disputé plus de 300 matchs, a souligné qu'elle ouvrait un nouveau chapitre de sa carrière avec ce transfert. « C'est une nouvelle étape pour laquelle je suis prête. J'ai hâte de tout donner pour les fans de Chelsea et de fouler la pelouse de Stamford Bridge en tant que joueuse locale », a déclaré la footballeuse au site officiel du club.

Avec Arsenal, McCabe a remporté le championnat d'Angleterre, la FA Cup et la Ligue des champions féminine en 2025. Elle a également été élue joueuse de l'année du club en 2021 et 2023. Ses racines familiales liées au club de l'ouest londonien donnent une signification particulière à ce transfert.

À l'échelle internationale, Katie McCabe est une véritable leader. Plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe nationale d'Irlande, elle a marqué 34 buts en 105 sélections. Elle a inscrit le premier but de son pays lors de la Coupe du monde 2023 et est devenue la première footballeuse irlandaise nominée pour le Ballon d’Or.