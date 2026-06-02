Liverpool perd la course face au PSG pour le successeur de Mohamed Salah

Liverpool a rencontré un obstacle majeur dans sa recherche d'un successeur à long terme pour sa star Mohamed Salah. Le Paris Saint-Germain a pris l'avantage dans la course pour l'un des jeunes les plus talentueux d'Europe. Selon les informations, les champions de Ligue 1 ont trouvé un accord verbal avec la star du RB Leipzig, Yan Diomande. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, travaille activement à rajeunir l'effectif et à multiplier les options à la disposition de Luis Enrique. Les Parisiens ont identifié un manque de dynamisme sur l'aile droite. Alors que Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola préfèrent le côté gauche et qu'Ousmane Dembele évolue plutôt dans l'axe, Diomande est considéré comme le candidat idéal pour combler ce vide.

Selon Sky Germany, le joueur de 19 ans a déjà donné son feu vert pour rejoindre le PSG. C'est un coup dur inattendu pour Liverpool, car les Merseysiders avaient identifié le talentueux adolescent comme leur cible principale pour remplacer Mohamed Salah. Bien que l'Ivoirien ait refusé l'intérêt du Bayern Munich et ait été positif vis-à-vis du projet de Liverpool, la situation a désormais tourné en faveur de Paris.

Le RB Leipzig est en position de force dans les négociations. Diomande a rejoint l'Allemagne en provenance de Leganes l'été dernier et son contrat court jusqu'en 2030. Après avoir inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives en 36 matchs de Bundesliga la saison dernière, et avoir été élu meilleur jeune joueur du championnat, la valeur marchande de l'attaquant a considérablement augmenté.