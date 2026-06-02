Le Borussia Dortmund rejette l'approche de Fenerbahçe pour Serhou Guirassy

Le directeur général du Borussia Dortmund, Lars Ricken, a mis fin aux rumeurs entourant l'attaquant Serhou Guirassy, démentant les informations sur un possible départ du joueur vers la Turquie. Le géant de la Bundesliga a fermement exprimé son intention de conserver son buteur vedette avant la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que le club turc de Fenerbahçe ait manifesté un intérêt actif pour le transfert de Serhou Guirassy, la direction du Signal Iduna Park n'a entamé aucune négociation à ce sujet. Dans une interview accordée à WAZ, Ricken a souligné : « Nous n'avons reçu aucune offre pour Serhou. Nous n'avons pas l'intention de le laisser partir. Il a pleinement prouvé sa valeur lors des saisons précédentes. »

Bien que le club déclare officiellement que le joueur n'est pas à vendre, des sources non officielles suggèrent que le Borussia Dortmund ne pourrait envisager que des offres supérieures à 40 millions d'euros. Il est important de noter que la clause libératoire du contrat de l'attaquant de 30 ans ne s'applique pas à Fenerbahçe, ce qui permet au club allemand de fixer ses propres conditions de transfert.

Le battage médiatique autour de Serhou Guirassy a été principalement alimenté par les élections présidentielles internes à Fenerbahçe. Le candidat Aziz Yıldırım avait promis de signer l'attaquant s'il gagnait. Cependant, le camp de Dortmund considère les rapports sur d'éventuels accords verbaux comme sans fondement.