Lamine Yamal portera le numéro 19 à la Coupe du Monde

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Lamine Yamal portera le numéro 19 à la Coupe du Monde

L'équipe nationale d'Espagne a annoncé les numéros officiels des joueurs pour la prochaine Coupe du Monde. La jeune star Lamine Yamal, connu pour ses performances brillantes avec Barcelone, portera le maillot numéro 19 lors de son premier tournoi majeur. C'est ce que rapporte Goal.com .

La décision la plus inattendue dans la répartition des numéros concerne le milieu de terrain Gavi. Le numéro 9 emblématique, généralement réservé aux attaquants centraux, a été attribué à ce milieu de terrain talentueux. Auparavant, ce numéro était porté par des buteurs comme Fernando Torres et Alvaro Morata. Cette situation a suscité des débats animés parmi les fans et les experts.

De plus, Dani Olmo a obtenu le prestigieux numéro 10, tandis que Nico Williams a choisi le 17 et Mikel Oyarzabal le 21. Parmi les gardiens, David Raya a pris le numéro 1 et Unai Simon le 23. L'abandon par l'Espagne du système traditionnel de numérotation 1-11 a provoqué diverses réactions sur les réseaux sociaux.

Le sélectionneur Luis de la Fuente a évalué les chances de son équipe avant le tournoi. "Bien que nous soyons parmi les favoris, nous ne devons pas oublier la prudence. Nous devons garder les pieds sur terre. Nous sommes des prétendants majeurs au titre aux côtés de l'Angleterre ou de la France", a souligné l'entraîneur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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