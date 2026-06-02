William Saliba a besoin d'une opération : le défenseur d'Arsenal pourrait être écarté

Le défenseur central d'Arsenal, William Saliba, pourrait bientôt passer sur la table d'opération en raison de douleurs dorsales chroniques qui s'intensifient. Bien que le joueur ait réalisé de bonnes performances avec le club londonien, les derniers examens médicaux indiquent qu'un traitement à long terme et une intervention chirurgicale sont nécessaires. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon L’Equipe, le défenseur de 25 ans joue avec une blessure au dos depuis plusieurs semaines. Bien qu'il ait disputé 120 minutes lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, la douleur s'est aggravée après le match. Les premiers rapports avaient mis en doute sa participation avec l'équipe de France.

Le staff médical de l'équipe de France a donné un avis positif après les examens de lundi, et Saliba a été autorisé à participer au tournoi à venir. Cependant, la direction d'Arsenal comprend qu'elle pourrait ne pas pouvoir compter sur le défenseur après le tournoi. Les champions de Premier League ont prévu l'opération pour la fin de l'été.

William Saliba a disputé 50 matchs avec Arsenal la saison dernière, contribuant grandement aux succès de l'équipe. Il se concentre désormais sur l'équipe de France. Pour la ligne défensive, Didier Deschamps a sélectionné des joueurs tels que Dayot Upamecano, Ibrahima Konate et Maxence Lacroix aux côtés de Saliba.

L'équipe de France débutera sa phase de groupes le 16 juin contre le Sénégal. Les supporters d'Arsenal craignent que leur défenseur clé ne manque le début de la saison prochaine, car le processus de récupération après l'opération devrait être long.