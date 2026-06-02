Chelsea dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2026-27

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Chelsea dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2026-27

Chelsea, en partenariat avec Nike, a officiellement dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-27. Lancé après une campagne publicitaire mondiale avec des stars comme Justin Rose et Madonna, ce maillot allie la nostalgie des années 70 à la technologie moderne Aero-FIT. La particularité principale est l'emblème du lion rétro en jaune doré. Selon Goal.com rapporte.

Le nouveau maillot domicile arbore le traditionnel "Bright Blue" avec un col boutonné. Pour marquer les 75 ans de l'arrivée de Ted Drake, des traces de griffes de lion sont intégrées au tissu. Le logo Nike et l'emblème du club sont enrichis d'accents "Midwest Gold". Le design a été élaboré en concertation avec les supporters.

Concernant les prix, la version réplique est à 89,99 livres sterling, tandis que la version "authentic" portée par les joueurs est à 134,99 livres sterling. Le club fait la promotion du maillot via des concerts et des fresques murales.

Des informations sur le maillot extérieur ont également fuité. On s'attend à un retour au noir après dix ans d'absence. Sans motifs graphiques, il présentera uniquement des bandes jaunes sur le col et les manches, rappelant le célèbre maillot de la saison 2012/13.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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