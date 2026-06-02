Le défenseur d'Arsenal Mosquera évoque son erreur en finale de la Ligue des champions

Le défenseur d'Arsenal Cristhian Mosquera s'est exprimé publiquement pour la première fois après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le défenseur espagnol a admis sa déception après avoir concédé un penalty, mais a exprimé sa conviction que cette expérience amère le rendrait plus fort. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans les moments décisifs du match, Mosquera s'est retrouvé face à l'ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia. Alors que le joueur géorgien le dribblait dans la surface de réparation, Mosquera a tenté d'intervenir mais a fait tomber son adversaire. Ousmane Dembele a transformé le penalty, répondant ainsi au premier but inscrit par Kai Havertz.

Après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le vainqueur a été désigné aux tirs au but. Eberechi Eze et Gabriel Magalhaes ayant manqué leurs tentatives, le club londonien s'est incliné 4-3. Dans un message sur Instagram, Mosquera a souligné que ses rêves d'enfant avaient basculé en un instant.

"Voyez à quelle vitesse tout peut changer en un instant. Quand tout se passe parfaitement comme vous en rêviez depuis l'enfance, une action inattendue change tout. Bien que ce soit douloureux, c'est une épreuve qui me rendra plus fort. Néanmoins, ma première saison au club a été inoubliable. Nous sommes champions de Premier League !" a écrit le joueur.

Ses coéquipiers dans le vestiaire d'Arsenal ont immédiatement soutenu Mosquera. Le défenseur Gabriel a écrit : "Continue, mon frère ! Nous sommes ensemble", et Mikel Merino lui a également apporté son soutien, témoignant de l'unité de l'équipe. Malgré la défaite, les supporters et les joueurs du club regardent vers l'avenir avec espoir.