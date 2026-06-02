Ibrahima Konate signe un contrat à long terme avec le Real Madrid

L'un des transferts les plus retentissants de l'année dans le football européen est sur le point de se concrétiser ! Le Real Madrid est très proche de recruter le talentueux défenseur central français Ibrahima Konate, qui vient de quitter Liverpool. C'est ce qu'a annoncé le célèbre insider et journaliste Nicolo Schira sur son compte officiel 'X' (anciennement Twitter).

Selon des sources fiables, la direction du club madrilène a convenu de toutes les conditions avec le défenseur français de 27 ans. D'après nos informations, Konate signera un contrat de 5 ans avec les 'Los Blancos' jusqu'à l'été 2031. Le salaire annuel du défenseur est estimé à 10 millions d'euros à Madrid.

Un départ inattendu de Liverpool

Pour rappel, hier, le 31 mai, Liverpool a officiellement annoncé la fin inattendue de sa collaboration avec Konate. Le talentueux joueur défendait les couleurs des 'Reds' depuis l'été 2021 et était une figure clé de la ligne défensive.

Prestigieux et mondialement connu Transfermarkt Selon les derniers rapports du portail, la valeur marchande actuelle du défenseur français est exactement de 50 millions d'euros. On peut dire que l'arrivée d'un joueur d'un tel calibre en tant qu'agent libre est un véritable cadeau pour les supporters du Real Madrid. L'annonce officielle du transfert est attendue prochainement. Nous souhaitons à Konate beaucoup de succès sous le maillot blanc !

{{TEXT_9}}