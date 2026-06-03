Les ventes de maillots de Gabriel augmentent de 350% après son penalty manqué

Le défenseur d'Arsenal, Gabriel Magalhaes, reçoit un soutien sans précédent de la part des fans malgré son penalty décisif manqué contre le PSG lors de la finale de la Ligue des champions. Après la défaite, les ventes de maillots floqués au nom du Brésilien ont bondi de manière inattendue de 350 %. Selon The Athletic, les maillots avec le nom de Gabriel sont devenus le produit le plus vendu juste après cette erreur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la finale, le défenseur de 28 ans s'est avancé pour tirer le cinquième penalty, mais son tir est passé au-dessus de la barre transversale. En conséquence, le club parisien a remporté le trophée le plus prestigieux d'Europe pour la deuxième fois consécutive. Néanmoins, au lieu de blâmer leur joueur, les fans d'Arsenal ont fait preuve de solidarité. Durant le week-end, les ventes de maillots de Gabriel ont été deux fois plus élevées que celles de n'importe quelle autre star de l'équipe.

Gabriel s'est adressé aux fans via les réseaux sociaux, exprimant sa profonde tristesse face à la défaite, mais affirmant sa fierté envers une équipe qui a remporté le titre de Premier League après 22 ans d'attente. « C'est très douloureux, mais je suis fier de ce que nous avons accompli cette saison. Merci à nos incroyables fans qui nous ont soutenus à chaque étape », a écrit le joueur dans sa publication.

Le défenseur brésilien a été un pilier du succès du club londonien cette saison. Il a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 4 buts. Gabriel, sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2029, a joué un total de 261 matchs pour le club. Il est clair qu'une seule erreur ne peut éclipser sa place importante dans l'histoire du club.

Désormais, Gabriel se concentre sur ses devoirs internationaux avec l'équipe nationale du Brésil. Il se prépare pour la Coupe du monde. Les Brésiliens affronteront le Maroc, Haïti et l'Écosse lors de la phase de groupes. Avant cela, le défenseur devrait participer à un match amical contre l'Égypte le 7 juin.