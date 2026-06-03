La tension politique monte autour du Real Madrid, l'un des géants les plus puissants du football mondial. Suite à une sortie virulente et retentissante d'Enrique Riquelme, célèbre homme d'affaires espagnol et candidat à la présidence, le « Club Royal » s'est vu contraint de publier une réponse officielle.

Le milliardaire a exprimé de sérieux doutes quant à l'équité et à la transparence du processus électoral, comparant le système madrilène à une dictature communiste au Venezuela. Face à ces accusations graves, la direction du Real Madrid a publié un communiqué spécial sur son site officiel.

Question des listes : Aucun privilège accordé

Selon les informations officielles publiées par le club, la Commission électorale n'a favorisé aucun candidat et n'a enfreint aucune règle interne.

Le communiqué précise : « La Commission électorale n'a fourni à aucun des candidats participant aux élections prévues le 7 juin de cette année une liste spéciale des membres du club (socios). »

Par ailleurs, le communiqué note que les deux candidats ont reçu des instructions écrites détaillées sur la manière et l'ordre dans lesquels les documents de campagne doivent être envoyés aux membres du club. Fait notable, Enrique Riquelme lui-même, auteur des critiques, avait personnellement pris connaissance et signé ces règlements internes le jour de l'enregistrement officiel de sa candidature.

Vote par correspondance : Transparence garantie

Le club madrilène a également publié un communiqué rassurant les supporters et les candidats concernant la sécurité et l'intégrité des votes envoyés par courrier. Des facilités étendues seront accordées aux observateurs pour prévenir toute fraude électorale.

Possibilités de contrôle : Si les candidats doutent de l'intégrité du processus, ils peuvent désigner leurs propres représentants de confiance et observateurs autour de la zone sécurisée où sont stockés les bulletins de vote par correspondance.

Respect des règles : La Commission électorale a déclaré avoir strictement respecté les statuts du club et les exigences légales en vigueur tout au long du processus, appelant chacun à respecter la culture électorale.

Le jour J : Un jeune milliardaire défie Pérez

Pour rappel, l'élection présidentielle qui déterminera l'avenir du Real Madrid pour les années à venir aura lieu le 7 juin de cette année. Elle verra s'affronter le président historique et légendaire du club, Florentino Pérez et le jeune entrepreneur qui lui offre une concurrence sérieuse, Enrique Riquelme . Suivez ce duel politique intense avec nous sur Zamin !