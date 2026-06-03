Cole Palmer se détend à Ibiza après son exclusion de la Coupe du Monde

La star de Chelsea, Cole Palmer, profite de vacances d'été inattendues à Ibiza après avoir manqué la sélection de l'Angleterre pour la Coupe du Monde. L'attaquant, absent de la liste des 26 joueurs de Thomas Tuchel, a été aperçu en train de se détendre avec Wayne Lineker, propriétaire de l'O Beach Ibiza. Goal.com rapporte .

Alors que ses coéquipiers en sélection ont entamé la préparation du tournoi en Floride, le joueur de 24 ans profite du soleil sur la côte méditerranéenne. Ce n'est pas un territoire inconnu pour Palmer ; il y avait déjà séjourné l'an dernier après avoir disputé la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec Manchester City. Cependant, cette visite est moins festive et vise surtout à surmonter la déception de son exclusion internationale.

La décision de Thomas Tuchel de laisser Palmer à la maison a suscité de vifs débats en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester City, qui a brillé lors de sa première saison à Stamford Bridge, a manqué de régularité lors de l'exercice écoulé. De petites blessures et une baisse de forme l'ont empêché d'obtenir sa place dans l'avion pour les États-Unis.

Lors de la saison 2024-25, Palmer a inscrit 15 buts en Premier League anglaise. Ce total est inférieur de cinq unités à celui de la saison précédente sous Enzo Maresca. C'est apparemment cette baisse de productivité qui a conduit Tuchel à privilégier d'autres options.

L'équipe d'Angleterre poursuit actuellement son entraînement sous la chaleur de Miami. Elle affrontera la Nouvelle-Zélande en match amical samedi avant de se mesurer au Costa Rica et de rejoindre sa base à Kansas City. Palmer, quant à lui, prend ses premières longues vacances depuis son transfert en provenance de Manchester.