Lionel Messi honoré par un prestigieux prix espagnol

Lionel Messi a ajouté une nouvelle distinction prestigieuse à sa riche collection de trophées. La star de l'Inter Miami a été désignée lauréate du Prix Princesse des Asturies 2026 dans la catégorie Sport. Suivant les traces de la légende du tennis Serena Williams, il a reçu cette haute distinction espagnole et accepté les félicitations du monde entier, y compris de son ancien club, le FC Barcelone. Goal.com rapporte .

Le jury a officiellement reconnu Messi comme ayant la plus grande carrière de l'histoire du sport. L'attaquant de 38 ans a été honoré non seulement pour ses réalisations extraordinaires sur le terrain, mais aussi pour son impact en dehors. La citation a salué son « talent exceptionnel, sa carrière sportive exemplaire et son œuvre caritative fournissant éducation et aide médicale aux enfants dans le besoin ».

Le FC Barcelone a été parmi les premiers à féliciter son ancien capitaine. Lionel Messi a passé la majeure partie de sa carrière au Camp Nou, passant du centre de formation de La Masia au leader de l'ère la plus titrée de l'histoire du club. Avec le club catalan, il a remporté quatre Ligues des champions, dix titres de La Liga et sept Coupes du Roi.

Le communiqué officiel du club déclare : « Félicitations à Lionel Messi pour l'obtention du Prix Princesse des Asturies 2026. Votre héritage légendaire à Barcelone et votre parcours rempli de succès avec notre club ont été dûment reconnus. » Les huit Ballons d'Or de Messi et son record de buts sont inextricablement liés à l'histoire du club.

Au-delà de ses succès en club, ce prix reflète également les triomphes de Messi avec l'équipe nationale d'Argentine. La victoire à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et deux titres de Copa América ont consolidé son statut sur la scène internationale. Les organisateurs du prix ont qualifié Messi de « joueur le plus titré de l'histoire du football, ayant gagné le respect par sa conduite exemplaire sur le terrain ».