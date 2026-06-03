Hansi Flick élu entraîneur de la saison en La Liga

Une excellente nouvelle venue des terrains espagnols apporte une véritable ambiance de fête aux supporters du football catalan et aux millions de fans fidèles du grand club. Après le bilan de l'année écoulée par la direction de la La Liga, le maître tacticien du FC Barcelone, Hansi Flick, a été officiellement nommé meilleur entraîneur de la saison.

Grâce à ses connaissances tactiques supérieures et à sa discipline de fer, le spécialiste allemand expérimenté a mené les Blaugrana vers de nouveaux sommets.

Chiffres incroyables et record historique

Sous la direction de Flick, le FC Barcelone a fait preuve d'une domination absolue lors du championnat national actuel. Les statistiques fascinantes enregistrées tout au long de la saison émerveilleront tout amateur de football :

Total de points : Les Catalans ont terminé la saison champions avec exactement 94 points devançant leur rival éternel, le Real Madrid (2e), de 8 points.

Festival de buts : L'équipe a marqué exactement 95 fois en 38 journées, ne perdant des points que lors de 6 matchs.

Record absolu : Le FC Barcelone a ouvert une nouvelle page de l'histoire de la La Liga en devenant la première équipe à remporter tous ses matchs à domicile (au Camp Nou) sur une seule saison !

Deuxième triomphe consécutif et avenir radieux

Le professeur du football allemand âgé de 61 ans, Hansi Flick, a remporté ce prix individuel prestigieux pour la deuxième fois consécutive, prouvant encore sa classe. Il dirige le géant catalan depuis l'été 2024.

Nouvelle importante : Pleinement satisfaite des résultats phénoménaux de l'entraîneur, la direction du club a récemment décidé de prolonger son contrat actuel jusqu'en 2028 . Cela promet aux supporters encore plus de trophées et de magnifiques victoires à venir.

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