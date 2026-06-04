La course à la présidence du Real Madrid s'intensifie. Alors que les candidats présentent leurs projets, leurs plans et de grandes promesses pour séduire les supporters, le poste d'entraîneur principal est devenu l'un des sujets centraux.

Le candidat à la présidence Enrique Riquelme a ouvertement déclaré dans ses propos préélectoraux qu'il s'opposait au retour de José Mourinho comme entraîneur principal du Real Madrid. Selon lui, le Club Royal a besoin d'un entraîneur d'un autre calibre pour une nouvelle ère, quelqu'un véritablement désiré par les supporters.

Riquelme a promis d'amener un entraîneur superstar au club madrilène s'il remporte l'élection. Il n'a pas encore révélé le nom, mais sa description a considérablement accru l'intrigue.

« Si nous gagnons l'élection, j'amènerai un entraîneur superstar au Real Madrid. Le plus grand entraîneur que vous puissiez imaginer », a déclaré Riquelme.

Ces mots ont naturellement suscité un vif intérêt chez les supporters madrilènes. Car dans un club comme le Real, le choix de l'entraîneur n'est pas seulement une décision technique. C'est une question politique majeure liée à la philosophie du club, au style de jeu, à l'ambiance du vestiaire et au projet sportif pour les saisons à venir.

Fait notable, Riquelme a fermement rejeté l'option José Mourinho. Le spécialiste portugais a précédemment dirigé le Real, mené l'équipe dans des matchs majeurs et vécu une période émotionnellement intense à Madrid. Cependant, Riquelme estime que Mourinho n'est pas le bon choix pour le Real Madrid actuel.

« José Mourinho n'est pas notre entraîneur. Nous amènerons quelqu'un que tous les supporters du Real veulent vraiment », a-t-il souligné.

Cette déclaration est perçue comme une réponse directe aux plans du président sortant Florentino Pérez. Pérez avait auparavant indiqué qu'il pourrait nommer José Mourinho entraîneur principal s'il remportait la prochaine élection. Ainsi, la nomination de l'entraîneur devient l'une des principales différences entre les deux candidats dans la course à la présidence du Real.

Le journaliste Fabrizio Romano a partagé les commentaires de Riquelme sur X, provoquant une diffusion rapide de la déclaration dans la communauté footballistique. Toute actualité entourant le Real Madrid suscite généralement des débats intenses, et cette fois, la discussion porte sur le futur entraîneur du club.

Le nom de Mourinho n'est pas étranger aux supporters du Real Madrid. Durant son mandat à Madrid, l'équipe a résisté à la forte pression du FC Barcelone, remporté La Liga et atteint les derniers tours de la Ligue des Champions. Cependant, son style, son tempérament fougueux et ses relations dans le vestiaire ont toujours fait l'objet de débats.

Par conséquent, le retour potentiel du spécialiste portugais pourrait diviser les supporters. Certains voient en Mourinho un symbole de victoires, de caractère et de discipline stricte. D'autres pensent que dans une nouvelle ère, le Real Madrid a besoin d'une direction différente, d'un style différent et d'un projet plus moderne.

Riquelme semble s'aligner davantage sur cette seconde vision. Il affirme qu'il amènera au Real Madrid un entraîneur que les supporters veulent vraiment. Cependant, l'identité de cet entraîneur reste pour l'instant un mystère. La description du candidat comme le « plus grand entraîneur » a fourni amplement matière à spéculation. À Madrid, il semble que non seulement les transferts, mais même les promesses puissent être des blockbusters.

À l'approche de l'élection présidentielle, de telles déclarations devraient se multiplier. Dans un club comme le Real Madrid, chaque candidat promet aux supporters de grands rêves, un projet solide et des victoires. Mais finalement, une question principale subsiste : qui pourra mener le club sur la bonne voie dans la prochaine ère ?

Enrique Riquelme a clarifié sa position : il ne veut pas ramener Mourinho et prévoit d'amener un autre grand nom au Real Madrid. À l'inverse, Florentino Pérez envisagerait sérieusement l'option du spécialiste portugais.

Cela rend l'élection au Real Madrid encore plus passionnante. Car les supporters doivent désormais réfléchir non seulement au président pour lequel voter, mais aussi à la philosophie de football qu'ils soutiennent. Que Mourinho revienne ou que l'« entraîneur superstar » promis par Riquelme inaugure une nouvelle ère à Madrid, les résultats des élections le diront.