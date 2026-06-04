Florentino Pérez vise João Neves en cas de réélection à la présidence du Real Madrid

Les rumeurs de transfert et l'effervescence pré-électorale autour du Real Madrid continuent d'enflammer le monde du football. Si l'actuel président Florentino Pérez remporte la prochaine élection présidentielle, il compte renforcer le milieu de terrain de l'équipe avec l'une des jeunes étoiles les plus talentueuses au monde. La cible est João Neves, le talentueux représentant du PSG et de l'équipe nationale du Portugal. Le célèbre journaliste sportif espagnol Alberto Pereiro l'a annoncé sur ses pages officielles de réseaux sociaux.

Selon des informations fiables de l'initié, le prodige portugais de 21 ans est devenu l'une des priorités absolues des géants madrilènes lors du mercato estival.

Le plan pré-électoral 'redoutable' de Pérez

L'actuel président du superclub madrilène, Florentino Pérez, a élaboré un plan systématique pour renouveler en profondeur l'effectif pour la nouvelle saison et préparer de grands cadeaux aux supporters.

Les stars dans le viseur : Plus tôt, des rapports indiquaient que le défenseur croate de Manchester City, Joško Gvardiol, figurait également dans le programme pré-électoral spécial de Pérez. Désormais, João Neves a été ajouté à cette liste pour renforcer le milieu de terrain. Si Pérez gagne l'élection, une nouvelle ère des 'Galácticos' débutera sans aucun doute à Madrid.

La valeur de João Neves et ses statistiques impressionnantes

Malgré son jeune âge, le joueur portugais, déjà devenu un pilier du club parisien, présente une situation contractuelle significative et des statistiques marquantes de l'année écoulée :

Contrat actuel : Le contrat de travail actuel de Neves avec les Parisiens court jusqu'en 2029 . Par conséquent, la direction du PSG n'a pas l'intention de laisser partir sa star facilement.

Prix du transfert : Le portail de référence Transfermarkt évalue actuellement le talent portugais à la somme colossale de 140 millions d'euros .

Productivité : Lors de la dernière saison en club, João Neves a disputé un total de 38 matchs pour le PSG toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant 4 passes décisives .

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