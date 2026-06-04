La lutte acharnée pour la présidence du Real Madrid est au centre de l'attention du monde du football. Le principal rival du président sortant Florentino Pérez, l'éminent homme d'affaires de 37 ans Enrique Riquelme, a lâché une véritable « bombe transfert » dans sa campagne électorale qui a enthousiasmé les fans. Il a promis que s'il remportait l'élection, il ferait venir à Madrid l'un des attaquants les plus redoutables au monde, Erling Haaland.

Le jeune et ambitieux candidat a démontré ses intentions sérieuses lors d'une apparition en direct dans la populaire émission télévisée « El Hormiguero ». Il a dévoilé le nouveau maillot domicile prévu pour la saison prochaine, et fait notable, le dos du maillot arborait le nom de Haaland et son numéro emblématique.

La situation de la machine à buts norvégienne chez les géants anglais

Actuellement, le grand attaquant norvégien continue de défendre dignement l'honneur du champion d'Angleterre en titre, Manchester City. Son contrat de travail actuel avec les Citizens court sur une durée assez longue, à savoir jusqu'en 2034 . Par conséquent, la réalisation de ce transfert nécessitera sans aucun doute une puissance financière immense et des efforts considérables de la part de la nouvelle direction du Real Madrid.

Les statistiques phénoménales de Haaland lors de la saison écoulée

Au cours de l'année footballistique écoulée, l'attaquant norvégien de 25 ans a une fois de plus prouvé ses talents de buteur en Premier League anglaise (EPL), considérée comme le championnat le plus intense au monde :

Participation à la compétition Chiffre statistique Matchs joués en EPL 35 apparitions Buts marqués 27 buts Passes décisives 8 passes décisives

Un moment crucial approche : Ces élections présidentielles historiques, qui détermineront entièrement l'avenir et la politique de transfert du Real Madrid, auront lieu le 7 juin de cette année. Face aux plans de Pérez riches en jeunes stars, Riquelme a sorti une arme redoutable comme Haaland. Nous saurons dans quelques jours seulement qui les membres du club choisiront.

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