Diego Simeone souhaite recruter Mason Greenwood à l'Atletico Madrid

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Diego Simeone souhaite recruter Mason Greenwood à l'Atletico Madrid

L'entraîneur principal de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a identifié Mason Greenwood comme cible principale pour renforcer l'attaque. Le géant espagnol prévoit des changements majeurs en attaque, et Simeone considère l'attaquant anglais comme le "buteur parfait" pour son système tactique. Selon Goal.com rapporte .

Greenwood avait prouvé sa capacité à s'adapter à la Liga lors de son prêt à Getafe la saison dernière. Actuellement éclatant à Marseille, en concurrence avec le Paris Saint-Germain et d'autres géants, le footballeur de 24 ans continue d'impressionner le staff de l'Atletico Madrid par sa vitesse et sa finition.

Le club de Marseille ne souhaite pas laisser partir sa star facilement. Selon les informations, le club français a fixé un prix de 100 millions d'euros pour le joueur, qui a enregistré 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Le directeur sportif de Marseille, Gregory Lorenzi, a indiqué qu'ils étaient prêts à examiner toute offre avantageuse.

La réalisation de ce transfert dépend largement du sort de Julian Alvarez. Bien que la direction de l'Atletico Madrid démente les rumeurs concernant un transfert de l'attaquant argentin vers le FC Barcelone, les fonds provenant d'une offre majeure pour Alvarez pourraient être dirigés vers le transfert de Greenwood.

Pour l'instant, le prix de 100 millions d'euros reste le principal obstacle pour l'Atletico Madrid. Cependant, Simeone souligne le besoin de sang neuf en attaque, et le transfert de Mason Greenwood devrait devenir l'une des transactions les plus sensationnelles du mercato estival.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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