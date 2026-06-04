Les rumeurs de transfert et les scandales ne cessent jamais dans le monde du football. L'intrigue s'intensifie surtout lorsqu'il s'agit d'Erling Haaland, l'un des attaquants les plus puissants et prolifiques de la planète. Récemment, divers rapports ont suggéré que le meilleur buteur norvégien pourrait rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival. Cependant, la direction de Manchester City reste complètement calme et composée face à de telles spéculations.

Fabrizio Romano, l'initié le plus fiable et journaliste renommé du football mondial, a déclaré sur sa page officielle sur le réseau social X (anciennement Twitter) que le géant anglais n'attend pas que sa star quitte l'équipe dans un avenir proche.

Les Citizens font confiance à la loyauté d'Haaland

Selon des sources internes, les responsables de Manchester City expriment une confiance totale et ferme dans le fait qu'Erling Haaland restera à Manchester. La direction du club et l'entourage du joueur n'ont reçu aucun signal négatif ou avertissement indiquant une volonté de partir.

De plus, Haaland reste la figure centrale du projet à long terme et ambitieux du club. Il est noté que les plans futurs de l'équipe, même avec la nomination d'Enzo Maresca comme entraîneur principal, continueront d'être construits autour de la machine à buts norvégienne, et ce poste reste inchangé.

Élections à Madrid et fausses promesses

Alors, d'où viennent ces rumeurs ? Le fait est qu'Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, a fait de grandes promesses avant les élections à venir :

Promesse électorale : Enrique Riquelme a promis d'amener Erling Haaland au Santiago Bernabéu comme un vrai cadeau aux fans de Madrid s'il remportait l'élection pour la présidence du Club Royal le 7 juin. Cependant, City considère ces promesses simplement comme une manœuvre politique.

Les mouvements phénoménaux d'Erling Haaland sur le terrain et son efficacité terrifiante prouvent clairement pourquoi il est l'actif le plus précieux au monde. Ses statistiques de productivité de la saison passée sont les suivantes :

Participation aux compétitions Résultats (Buts + Passes) Nombre total de matchs 52 matchs Buts marqués contre les adversaires 38 buts Passes décisives pour les coéquipiers 9 passes décisives

Garantie de tranquillité pour les fans

Les fans inconditionnels de Manchester City n'ont pas à s'inquiéter — Erling est complètement satisfait de l'atmosphère à Manchester et du système créé par Pep Guardiola. Sa série de buts sur le sol anglais semble devoir durer longtemps.

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