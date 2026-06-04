Comment Man City a-t-il réagi aux rumeurs de transfert d'Haaland vers le Real Madrid ?

·85·Sport
Comment Man City a-t-il réagi aux rumeurs de transfert d'Haaland vers le Real Madrid ?

Les rumeurs de transfert et les scandales ne cessent jamais dans le monde du football. L'intrigue s'intensifie surtout lorsqu'il s'agit d'Erling Haaland, l'un des attaquants les plus puissants et prolifiques de la planète. Récemment, divers rapports ont suggéré que le meilleur buteur norvégien pourrait rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival. Cependant, la direction de Manchester City reste complètement calme et composée face à de telles spéculations.

Fabrizio Romano, l'initié le plus fiable et journaliste renommé du football mondial, a déclaré sur sa page officielle sur le réseau social X (anciennement Twitter) que le géant anglais n'attend pas que sa star quitte l'équipe dans un avenir proche.

Les Citizens font confiance à la loyauté d'Haaland

Selon des sources internes, les responsables de Manchester City expriment une confiance totale et ferme dans le fait qu'Erling Haaland restera à Manchester. La direction du club et l'entourage du joueur n'ont reçu aucun signal négatif ou avertissement indiquant une volonté de partir.

De plus, Haaland reste la figure centrale du projet à long terme et ambitieux du club. Il est noté que les plans futurs de l'équipe, même avec la nomination d'Enzo Maresca comme entraîneur principal, continueront d'être construits autour de la machine à buts norvégienne, et ce poste reste inchangé.

Élections à Madrid et fausses promesses

Alors, d'où viennent ces rumeurs ? Le fait est qu'Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, a fait de grandes promesses avant les élections à venir :

Promesse électorale : Enrique Riquelme a promis d'amener Erling Haaland au Santiago Bernabéu comme un vrai cadeau aux fans de Madrid s'il remportait l'élection pour la présidence du Club Royal le 7 juin. Cependant, City considère ces promesses simplement comme une manœuvre politique.

Les mouvements phénoménaux d'Erling Haaland sur le terrain et son efficacité terrifiante prouvent clairement pourquoi il est l'actif le plus précieux au monde. Ses statistiques de productivité de la saison passée sont les suivantes :

Participation aux compétitions

Résultats (Buts + Passes)

Nombre total de matchs

52 matchs

Buts marqués contre les adversaires

38 buts

Passes décisives pour les coéquipiers

9 passes décisives

Garantie de tranquillité pour les fans

Les fans inconditionnels de Manchester City n'ont pas à s'inquiéter — Erling est complètement satisfait de l'atmosphère à Manchester et du système créé par Pep Guardiola. Sa série de buts sur le sol anglais semble devoir durer longtemps.

Suivez toujours les dernières nouvelles de transferts du football européen, les derniers insiders de la Premier League et de la Liga, ainsi que les meilleurs rapports exclusifs sur la vie de vos joueurs préférés avec nous sur Zamin !

Erling HaalandReal MadridManchester CityFabrizio RomanoEnrique Riquelme
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Bayern veut garder son talent : nouveau plan pour IbrahimovicAujourd'hui, 04:33Le Bayern Munich prend une décision finale concernant le talent Arjon IbrahimovićAujourd'hui, 04:10Le président de Naples menace de vendre Kevin De Bruyne et Romelu LukakuAujourd'hui, 19:16Liverpool annonce son nouvel entraîneur : qui remplace Arne Slot ?Aujourd'hui, 19:13Liverpool signe un contrat avec Andoni IraolaHier, 18:56Rafael Leao sur le point de quitter Milan : Galatasaray propose un salaire doubléHier, 18:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé