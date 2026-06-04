L'Espagne en tête de la liste des favoris

Le superordinateur Opta a désigné l'équipe nationale d'Espagne comme la grande favorite pour remporter la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Selon les prévisions au 1er juin, la probabilité de victoire des Espagnols est de 16,1 %.

La France occupe la deuxième place du classement. Les chances des Français de devenir champions sont estimées à 13 %.

L'Angleterre prend la troisième place avec une probabilité de 11,2 %. L'Argentine, tenante du titre, est quatrième avec 10,4 %.

Le Portugal complète le top 5. Sa probabilité de remporter le titre est indiquée à 7 %.

Par ailleurs, le Brésil (6,6 %), l'Allemagne (5,1 %) et les Pays-Bas (3,6 %) occupent les places suivantes.

Dans les prévisions du superordinateur Opta, la Norvège (3,5 %), la Belgique (2,4 %) et la Colombie (2,1 %) figurent dans le top 10.

Le reste du classement comprend les équipes nationales du Maroc, de l'Uruguay, de la Suisse et de la Croatie. Leurs chances de titre sont estimées entre 1,6 et 1,9 %.