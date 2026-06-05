Le plus grand rêve d'Eldor Shomurodov devient réalité...

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a souligné que l'un de ses plus grands rêves de sa carrière de footballeur s'était réalisé. La qualification de notre équipe nationale pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois de l'histoire est devenue un événement inoubliable non seulement pour les supporters, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes.

Dans une interview accordée au service média de l'UFA, Eldor Shomurodov a déclaré que jouer pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde était l'un de ses plus grands objectifs, vivant dans son cœur depuis l'enfance, depuis les jours où il a commencé à jouer au football.

« C'était l'un des plus grands rêves de ma vie. Mon plus grand rêve dans ma carrière de footballeur était de participer à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Lorsque cet objectif a été atteint, tout ce à quoi j'avais pensé pendant ma vie footballistique a défilé devant mes yeux », a déclaré Shomurodov.

Ces mots reflètent non seulement la joie d'un footballeur, mais aussi l'attente d'une génération entière. Pendant des années, les supporters du football ouzbek ont rêvé de voir l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Chaque tour de qualification, chaque opportunité et chaque chance perdue est restée dans la mémoire du peuple. Maintenant, ce rêve est devenu réalité.

Ce résultat revêt une importance particulière pour Eldor Shomurodov. En tant que capitaine de l'équipe nationale, il est une figure clé non seulement sur le terrain, mais aussi dans la mentalité de l'équipe. Son expérience, ses performances sur la scène internationale et ses qualités de leader seront cruciales pour l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde.

Shomurodov a traversé diverses étapes de sa carrière. Il s'est formé dans le football ouzbek, s'est ensuite testé à l'étranger, a intégré l'environnement du football européen et a toujours joué avec responsabilité pour l'équipe nationale. Il est donc naturel que la qualification pour la Coupe du Monde soit l'une des pages les plus brillantes de sa carrière personnelle.

Dans le football, certains rêves ne sont pas seulement personnels ; ils deviennent ceux de toute la nation. Le rêve de Coupe du Monde mentionné par Shomurodov est exactement cela. Des millions de supporters, des générations qui ont grandi en regardant le football et des personnes qui ont soutenu l'équipe nationale dans les stades et devant leurs écrans ont attendu ce rêve ensemble.

La première qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde est considérée comme un tournant historique pour le football du pays. Ce résultat servira également de grande motivation pour les jeunes footballeurs. Maintenant, chaque enfant entrera sur le terrain avec la conviction qu'« il est possible d'atteindre la Coupe du Monde depuis l'Ouzbékistan aussi ».

Nos représentants affronteront les équipes nationales du Portugal, du Congo et de la Colombie lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Chacun de ces adversaires est fort et possède un style unique. Le Portugal est dangereux avec ses joueurs stars et sa vaste expérience. La Colombie est une équipe techniquement et physiquement forte. Le Congo démontre la vitesse et la combativité caractéristiques du football africain.

Bien sûr, ce groupe n'est pas facile. Mais il n'y a pas d'adversaires faciles à la Coupe du Monde. Dans un tel tournoi, chaque match est historique, et chaque but devient une source de grande joie pour toute la nation. Pour l'Ouzbékistan, comme il s'agit de la première participation, chaque minute revêt une importance particulière.

Shomurodov et ses coéquipiers font maintenant face à une nouvelle tâche : non seulement participer, mais aussi offrir une performance respectable. Notre équipe nationale doit montrer au monde comment le football ouzbek a grandi, quel caractère il possède et qu'il peut rivaliser contre des adversaires majeurs.

Les mots d'Eldor ont révélé le côté émotionnel de ce parcours historique. Pour un footballeur, se qualifier pour la Coupe du Monde n'est pas seulement un billet pour un tournoi. C'est la réponse à ses années de travail acharné, de sacrifices, d'épreuves et de foi.

Maintenant, les footballeurs ouzbeks entrent dans la phase qui suit la réalisation du rêve. Le rêve est devenu réalité, mais il doit maintenant être défendu dignement. Sur la scène de la Coupe du Monde, chaque footballeur joue non seulement pour lui-même, mais pour tout le pays.

Les paroles de Shomurodov, « mon plus grand rêve est devenu réalité », résonnent profondément dans le cœur des supporters. Car ce rêve n'était pas seulement celui d'Eldor. C'était le rêve de tout l'Ouzbékistan. Et maintenant, ce rêve devient réalité sous la forme de notre équipe nationale en maillots blancs sur les terrains de la Coupe du Monde.