À l'approche du mercato estival dans le football mondial, l'intrigue autour du club madrilène du Real atteint son paroxysme. Récemment, nous avons rapporté les discussions tactiques derrière l'élection à la présidence du 'Club Royal'. Désormais, le nouveau plan de l'actuel président Florentino Perez, qui promet de secouer le marché des transferts, est au centre de l'attention des médias.

Auparavant, le dirigeant du géant madrilène avait annoncé qu'il soumettrait une offre monstrueuse – au moins 150 millions d'euros – pour l'un des participants réguliers de la Ligue des champions de l'UEFA, envoyant des ondes de choc dans le monde du football. Selon les dernières informations du prestigieux et fiable journal espagnol As, les noms des trois principaux candidats pour cette offre record ont été révélés.

Les trois stars de Perez : Qui Madrid choisira-t-il ?

Selon les initiés, les talents suivants qui brillent sur les pelouses européennes ont fait leur entrée sur la liste de transferts du Real :

Vitinha (PSG) : Un milieu de terrain portugais technique qui définit le style de jeu du club parisien avec une grande intelligence au centre du terrain.

João Neves (PSG) : Une autre jeune star portugaise qui a attiré l'attention de nombreux grands clubs européens grâce à ses performances polyvalentes et fiables pour le géant parisien.

Michael Olise (Bayern) : Un ailier qui fait preuve d'une véritable créativité dans l'attaque pour le club munichois, maîtrisant le dribble et la vitesse.

Fait intéressant, Florentino Perez a spécifiquement souligné que le joueur ciblé par cette offre extrêmement coûteuse n'est définitivement pas de nationalité française. Cela élimine automatiquement plusieurs options de la liste des candidats, intensifiant encore l'intrigue.

Profil bref des cibles de transfert

Joueur Club actuel Poste (Rôle sur le terrain) Valeur estimée du transfert Vitinha PSG Milieu de terrain central Pas moins de 150 millions d'euros João Neves PSG Milieu défensif / central Pas moins de 150 millions d'euros Michael Olise Bayern Ailier Pas moins de 150 millions d'euros

Néanmoins, il reste un mystère de savoir dans lequel de ces trois joueurs les Madrilènes ont décidé d'investir leurs fonds historiques et records. Mais une chose est certaine : Florentino Perez est fermement déterminé à amener une autre superstar au Santiago Bernabéu cet été.

Analyse d'expert : Les grands mouvements de Perez sont généralement inattendus et exécutés rapidement. Si l'un de ces trois footballeurs enfile le maillot du Real, l'effectif du club madrilène pour la prochaine saison aura indéniablement une allure encore plus redoutable.

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